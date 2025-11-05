DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı’nın talebini önceki gün reddetti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

BAHÇELİ'DEN SÜRPRİZ ÇAĞRI

AİHM kararı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısının ardından sürpriz bir çıkış daha yaptı. Bahçeli, 2016 yılından bu yana terör tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söyledi.

Yaşanan son gelişmelerin ardından DEM Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi.

DEM PARTİ'DEN DEMİRTAŞ'A ZİYARET

DEM Parti, bugün Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Görüşmeye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek gidecek.

Tülay Hatimoğulları'nın ziyaret sonrası saat 14.00'te açıklama yapması bekleniyor.