16°
Editor
 Onur Kaya

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in hak ihlali kararı vermesi, ardından da MHP lideri Bahçeli'nin tahliye çağrısı yapmasından sonra DEM Parti harekete geçti.

05.11.2025
05.11.2025
saat ikonu 07:17

(AİHM), eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı’nın talebini önceki gün reddetti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

BAHÇELİ'DEN SÜRPRİZ ÇAĞRI

AİHM kararı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısının ardından sürpriz bir çıkış daha yaptı. Bahçeli, 2016 yılından bu yana terör tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı 'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söyledi.

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Yaşanan son gelişmelerin ardından DEM Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi.

DEM PARTİ'DEN DEMİRTAŞ'A ZİYARET

DEM Parti, bugün Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Görüşmeye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek gidecek.

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Tülay Hatimoğulları'nın ziyaret sonrası saat 14.00'te açıklama yapması bekleniyor.

