Cem Küçük'ten Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilme ihtimaline tepki: Siyasete göre değil vicdanınıza göre tavır alın! Erdoğan'a da TRT çağrısı yaptı

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis çatısı altında komisyon çalışmaları sürerken en son terör örgütü PKK'dan "Türkiye'den tamamen çekildik." açıklaması gelmişti. Bugün yaşanan gelişme ise adeta gündemi derinden sarstı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından konuştuğu gazetecilere "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır." açıklamasında bulundu. Bu sözlere teşekkür eden Demirtaş "Tabuları yıktı, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini gösterdi." mesajını verdi.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ÇIKARIYORSAN ONLARI DA ÇIKAR"

Konuyla ilgili önemli yorum ve açıklamaların yapıldığı TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ses getirecek sözler sarf etti. Küçük, Demirtaş'ın terörist olduğunu belirterek tahliyenin kişiye özel olmasını eleştirdi.

Gezi olayları sebebiyle hüküm giyen ve Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ancak daha sonra vekilliği düşürülen Avukat Can Atalay'ın da serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Küçük, siyasi gelişmelere göre konuşanlara da "Siyasete göre değil kendi vicdanınıza göre tavır alın." dedi.

İşte Cem Küçük'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Demirtaş'ı çıkarıyorsan DEM Partili olup PKK propagandası adı altında cezaevinde yatanlar var. Onları da çıkar o zaman. Onları niye tutuyorsun? 6-7 Ekim olaylarından tutuklu olan bir sürü kişi var içeride.

Çözüm sürecinde bir aşama kaydedilsin diye tek başına Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını yanlış buluyorum. Demirtaş'ın suçu ve iddianame çok net. Verilen karar, çok doğru bir karar. Eğer Demirtaş ve benzeri gibilerin süreçten ötürü çıkarılmalarında fayda görülüyorsa bunlar bir bütün olarak çıkarılmalı.

"DEMİRTAŞ'IN 6-7 EKİM OLAYLARINDA YAPTIĞI SUÇTU"

5 ay önceye kadar Türkiye'de terörist denilen bir adam, maalesef hükümet medyası tamamen hükümete göre tavır alıyor. Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarında yaptığı bence suçtu. Sokak eylemleri oldu, 57 kişi hayatını kaybetti. Terör eylemleri oldu, 17 yaşında kurban eti dağıtan bir kardeşimiz Yasin Börü'nün başı yarıldı. Güvenlik güçlerimiz bazı operasyonlarda şehit düştü. Demirtaş'ın cezası hak edilmiş bir cezadır."

"AİHM 2021'DE DE DEMİRTAŞ'I ÇIKARIN DEDİ, O ZAMAN NİYE UYMADINIZ?"

AİHM geçen sene de 2021'de de Demirtaş'ı çıkarın dedi, o zaman niye uymadınız? Selahattin Demirtaş'ın sırf bu süreç var diye çıkmasını doğru bulmam, bu haksızlık olur.

6 ay önceye kadar bu adam terörist, bugün değil. Hükümete burada küçük bir eleştirim var. Af çıkaracaksan herkes için çıkar, Demirtaş'a özel olmasın.

"CAN ATALAY DA BUGÜN ÇIKMALIDIR"

Siyasete göre pozisyon almayı da doğru bulmuyorum. Can Atalay konusunda AYM karar verdi, o da bugün çıkmalıdır. AYM'nin işini gelen kararlarına uyup işine gelmeyenlerine uymaman da doğru değil.

2 bine yakın FETÖ'cü ByLock ve Bank Asya hesapları olduğu için, eline silah almadığı ama örgüt üyesi olduğu için 10-20 yıl ceza alanlar oldu. AİHM de bunlar hakkında kararlar aldı, hâlâ Yargıtay'da İstinaf'ta olanları var, onları niye bırakmıyorsun?

"YARGI KARAR VERECEKSE 2 BİN FETÖ'CÜYÜ DE BIRAKMAN LAZIM"

Demirtaş bence teröristtir. Yargı karar verecekse 2 bin FETÖ'cüyü de başka teröristleri de bırakman lazım. Milletin vicdanına sesleniyorum. Siyasete göre değil kendi vicdanınıza göre tavır alın.

"CUMHURBAŞKANI TRT'YE ÇIKIP YOL HARİTASINI AÇIKLASIN"

Cumhurbaşkanı'mızın TRT'ye çıkıp bu süreç (Terörsüz Türkiye) nasıl başladı, nereye gidiyor, bundan sonra ne yapılacak, yol nasıl gidecek, bunu açıklaması lazım."