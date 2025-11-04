Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cem Küçük'ten Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilme ihtimaline tepki: Siyasete göre değil vicdanınıza göre tavır alın! Erdoğan'a da TRT çağrısı yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili söyledikleri bugün gündem sarsarken TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda konuşan Cem Küçük tahliye kararının alınmasının yanlış olacağını söyledi. Küçük, Demirtaş'ı "terörist" olarak nitelerken "Yargı karar verecekse bugün 2 bin FETÖ'cüyü de çıkarman gerekir." çıkışında bulundu. Küçük'ten ayrıca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir çağrı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 23:54

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis çatısı altında komisyon çalışmaları sürerken en son örgütü 'dan "Türkiye'den tamamen çekildik." açıklaması gelmişti. Bugün yaşanan gelişme ise adeta gündemi derinden sarstı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından konuştuğu gazetecilere "Sayın hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır." açıklamasında bulundu. Bu sözlere teşekkür eden Demirtaş "Tabuları yıktı, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini gösterdi." mesajını verdi.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ÇIKARIYORSAN ONLARI DA ÇIKAR"

Konuyla ilgili önemli yorum ve açıklamaların yapıldığı 'deki Taksim Meydanı programında Türkiye gazetesi yazarı ses getirecek sözler sarf etti. Küçük, Demirtaş'ın terörist olduğunu belirterek tahliyenin kişiye özel olmasını eleştirdi.

Cem Küçük'ten Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilme ihtimaline tepki: Siyasete göre değil vicdanınıza göre tavır alın! Erdoğan'a da TRT çağrısı yaptı

Gezi olayları sebebiyle hüküm giyen ve Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ancak daha sonra vekilliği düşürülen Avukat Can Atalay'ın da serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Küçük, siyasi gelişmelere göre konuşanlara da "Siyasete göre değil kendi vicdanınıza göre tavır alın." dedi.

İşte Cem Küçük'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Demirtaş'ı çıkarıyorsan DEM Partili olup PKK propagandası adı altında cezaevinde yatanlar var. Onları da çıkar o zaman. Onları niye tutuyorsun? 6-7 Ekim olaylarından tutuklu olan bir sürü kişi var içeride.

Çözüm sürecinde bir aşama kaydedilsin diye tek başına Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını yanlış buluyorum. Demirtaş'ın suçu ve iddianame çok net. Verilen karar, çok doğru bir karar. Eğer Demirtaş ve benzeri gibilerin süreçten ötürü çıkarılmalarında fayda görülüyorsa bunlar bir bütün olarak çıkarılmalı.

"DEMİRTAŞ'IN 6-7 EKİM OLAYLARINDA YAPTIĞI SUÇTU"

5 ay önceye kadar Türkiye'de terörist denilen bir adam, maalesef hükümet medyası tamamen hükümete göre tavır alıyor. Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarında yaptığı bence suçtu. Sokak eylemleri oldu, 57 kişi hayatını kaybetti. Terör eylemleri oldu, 17 yaşında kurban eti dağıtan bir kardeşimiz Yasin Börü'nün başı yarıldı. Güvenlik güçlerimiz bazı operasyonlarda şehit düştü. Demirtaş'ın cezası hak edilmiş bir cezadır."

"AİHM 2021'DE DE DEMİRTAŞ'I ÇIKARIN DEDİ, O ZAMAN NİYE UYMADINIZ?"

geçen sene de 2021'de de Demirtaş'ı çıkarın dedi, o zaman niye uymadınız? Selahattin Demirtaş'ın sırf bu süreç var diye çıkmasını doğru bulmam, bu haksızlık olur.

6 ay önceye kadar bu adam terörist, bugün değil. Hükümete burada küçük bir eleştirim var. Af çıkaracaksan herkes için çıkar, Demirtaş'a özel olmasın.

Cem Küçük'ten Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilme ihtimaline tepki: Siyasete göre değil vicdanınıza göre tavır alın! Erdoğan'a da TRT çağrısı yaptı

"CAN ATALAY DA BUGÜN ÇIKMALIDIR"

Siyasete göre pozisyon almayı da doğru bulmuyorum. Can Atalay konusunda AYM karar verdi, o da bugün çıkmalıdır. AYM'nin işini gelen kararlarına uyup işine gelmeyenlerine uymaman da doğru değil.

2 bine yakın FETÖ'cü ByLock ve Bank Asya hesapları olduğu için, eline silah almadığı ama örgüt üyesi olduğu için 10-20 yıl ceza alanlar oldu. AİHM de bunlar hakkında kararlar aldı, hâlâ Yargıtay'da İstinaf'ta olanları var, onları niye bırakmıyorsun?

"YARGI KARAR VERECEKSE 2 BİN FETÖ'CÜYÜ DE BIRAKMAN LAZIM"

Demirtaş bence teröristtir. Yargı karar verecekse 2 bin FETÖ'cüyü de başka teröristleri de bırakman lazım. Milletin vicdanına sesleniyorum. Siyasete göre değil kendi vicdanınıza göre tavır alın.

"CUMHURBAŞKANI TRT'YE ÇIKIP YOL HARİTASINI AÇIKLASIN"

Cumhurbaşkanı'mızın TRT'ye çıkıp bu süreç (Terörsüz Türkiye) nasıl başladı, nereye gidiyor, bundan sonra ne yapılacak, yol nasıl gidecek, bunu açıklaması lazım."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Selahattin Demirtaş için MHP'den bir açıklama daha! Feti Yıldız sürecin nasıl işleyeceğini anlattı: Tahliye kararı verilecektir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den Selahattin Demirtaş için şaşırtan açıklama! 'Hayırlı olur' sözleriyle cevap verdi
ETİKETLER
#tgrt haber
#pkk
#terör
#cem küçük
#aihm
#selahattin demirtaş
#Siyasi Gelişmeler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.