Devlet Bahçeli'den Selahattin Demirtaş açıklaması! 'Tahliyesi hayırlı olur'

MHP Grup Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli'den tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

"TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR"

Bahçeli partisinin grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen Selahattin Demirtaş sorusuna "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Söz konusu kararın ardından avukatlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı. Avukatlar, 2. kez yapılan tahliye başvurusu yapmış oldu.