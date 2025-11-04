Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Selahattin Demirtaş için MHP'den bir açıklama daha! Feti Yıldız sürecin nasıl işleyeceğini anlattı: Tahliye kararı verilecektir

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." sözleri sıcaklığını korurken MHP'den önemli bir açıklama daha geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Demirtaş'ın tahliyesinin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili konuşarak "Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 20:00

Bir gün önceden işaret edilen ve önemli açıklamalar yapacağı söylenen Genel Başkanı , bugünkü grup toplantısında beklendiği gibi sürpriz bir çıkışta bulunarak tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın tahliyesinin Türkiye'ye hayırlı olacağını söyledi.

Selahattin Demirtaş için MHP'den bir açıklama daha! Feti Yıldız sürecin nasıl işleyeceğini anlattı: Tahliye kararı verilecektir

Bahçeli'nin "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır." sözleri üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra MHP'den önemli bir açıklama daha yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Gazeteci Zafer Şahin'e konuşarak Demirtaş'ın tahliyesinin nasıl mümkün olabileceği konusunda önemli cümleler sarf etti.

"TAHLİYE KARARI VERİLECEKTİR"

Yıldız "İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından kararı verilecektir." dedi.

Selahattin Demirtaş için MHP'den bir açıklama daha! Feti Yıldız sürecin nasıl işleyeceğini anlattı: Tahliye kararı verilecektir

"TÜRKİYE'NİN HEM AİHM'Yİ TANIMASI HEM DE AYKIRI HAREKETİ KABUL EDİLEMEZ"

Yıldız, Bahçeli'nin sözleri kadar dikkat çekici açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin, hem AİHS’nin tarafı olması, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması, hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez.

Türkiye 1954'te sözleşmeyi onaylamış, 1987'de de bireysel başvuru hakkını tanımış, mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 1990'da kabul etmiştir. İdare, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumundadır.

Selahattin Demirtaş için MHP'den bir açıklama daha! Feti Yıldız sürecin nasıl işleyeceğini anlattı: Tahliye kararı verilecektir

Türkiye, AİHM Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına sürenin dolmasına bir gün kala (89. Gün) itiraz etmişti. Panel, Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire'ye gönderilmesi talebini reddetti ve karar kesinleşti. Şimdi, ihlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir."

https://x.com/zafersahin06/status/1985684359165153455

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararı hakkında Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetmiş, böylece AİHM kararı kesinlik kazanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den Selahattin Demirtaş için şaşırtan açıklama! 'Hayırlı olur' sözleriyle cevap verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP İmralı'ya gidecek mi? Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#tahliye
#mhp
#selahattin demirtaş
#Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (aİhm)
#Feti Yıldız
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.