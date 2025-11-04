Selahattin Demirtaş için MHP'den bir açıklama daha! Feti Yıldız sürecin nasıl işleyeceğini anlattı: Tahliye kararı verilecektir

Bir gün önceden işaret edilen ve önemli açıklamalar yapacağı söylenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında beklendiği gibi sürpriz bir çıkışta bulunarak tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin Türkiye'ye hayırlı olacağını söyledi.

Bahçeli'nin "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır." sözleri üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra MHP'den önemli bir açıklama daha yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Gazeteci Zafer Şahin'e konuşarak Demirtaş'ın tahliyesinin nasıl mümkün olabileceği konusunda önemli cümleler sarf etti.

"TAHLİYE KARARI VERİLECEKTİR"

Yıldız "İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN HEM AİHM'Yİ TANIMASI HEM DE AYKIRI HAREKETİ KABUL EDİLEMEZ"

Yıldız, Bahçeli'nin sözleri kadar dikkat çekici açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin, hem AİHS’nin tarafı olması, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması, hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez.

Türkiye 1954'te sözleşmeyi onaylamış, 1987'de de bireysel başvuru hakkını tanımış, mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 1990'da kabul etmiştir. İdare, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumundadır.

Türkiye, AİHM Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına sürenin dolmasına bir gün kala (89. Gün) itiraz etmişti. Panel, Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire'ye gönderilmesi talebini reddetti ve karar kesinleşti. Şimdi, ihlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir."

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararı hakkında Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetmiş, böylece AİHM kararı kesinlik kazanmıştı.