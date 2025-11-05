Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: "Yargı ne derse o olur"

Son dakika haberi: AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili sözleri ve AİHM'in kararı soruldu. Erdoğan, bu sorulara çok net ifadelerle cevap verdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi
05.11.2025
saat ikonu 13:56
05.11.2025
saat ikonu 14:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin () kesinleşen kararı ve lideri Devlet Bahçel'nin sözlerine ilişkin konuştu.

Erdoğan, gazetelerin Selahattin Demirtaş sorusuna, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" ifadeleriyle cevap verdi. Erdoğan, ile yakın bir zamanda bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin de "Her şey olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: "Yargı ne derse o olur"

BAKAN TUNÇ: KARAR KESİNLEŞTİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'nin tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş kararına kritik bir açıklamada bulundu. Tunç, "karar kesinleşti, mahkeme sürecini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: "Yargı ne derse o olur"

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili "Milletvekilleri İmralı'ya gitmelidir, MHP heyete katılmaya hazırdır" ifadelerini kullanmıştı. Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ilişkin ise Bahçeli, "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olacaktır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: "Yargı ne derse o olur"

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Devlet Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan bir açıklama geldi. Bakırhan, Selahattin Demirtaş’a ilişkin açıklaması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

