DEM Parti'den tahliyesi konuşulan Selahattin Demirtaş'a ziyaret! Tülay Hatimoğulları: Milletvekilleri İmralı'ya gitmeli

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile birlikte cezaevine giderek Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüştü.

Hatimoğulları, cezaevi çıkışında açıklamalarda bulunarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının artık kesinleştiğine işaret edip Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

"AİHM KARARININ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMESİ ELZEMDİR"

Hatimoğulları, "Silahların susacağı, demokratik siyasetin konuşacağı bugünlerde, toplumun böyle bir beklentisinin oluştuğu bugünlerde, AİHM kararının bir an önce hayata geçmesi acildir, elzemdir, önemlidir, hayatidir ve topluma bir güven sağlayacaktır. Bu sürecin gelişebilmesi, barışın toplumsallaşabilmesi için son derece önemli bir güven sağlayacaktır.

"MİLLETVEKİLLERİ BÜTÜN RİSKLERİ GÖZE ALARAK İMRALI'YA GİTMELİ"

Demokratik siyaset susturulmamalıdır bu ülkede. Buradan bir kez daha bizler diyoruz ki sevgili Selahattin Demirtaş'ın da mesajında ilettiği gibi barış ve demokratik toplum sürecinde yol alabilmek, savaşın ve çatışmaların bu topraklarda kalıcı bir şekilde son bulabilmesi için, onurlu bir barışı bu topraklarda tesis edebilmek için parlamento, Meclis milletvekilleri bütün riskleri göze alarak İmralı'ya gitmeli ve yepyeni bir barış sayfasının açılması için tarihi rollerini oynayabilmelidir" diye konuştu.