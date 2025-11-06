Menü Kapat
 Selahattin Demirel

DEM Parti'den tahliyesi konuşulan Selahattin Demirtaş'a ziyaret! Tülay Hatimoğulları: Milletvekilleri İmralı'ya gitmeli

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve AİHM kararıyla tahliyesi gündeme gelen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Hatimoğulları, tahliyenin, Terörsüz Türkiye süreci için güven oluşturacağını belirterek "Meclis milletvekilleri bütün riskleri göze alarak İmralı'ya gitmeli." dedi.

DEM Parti'den tahliyesi konuşulan Selahattin Demirtaş'a ziyaret! Tülay Hatimoğulları: Milletvekilleri İmralı'ya gitmeli
DEM Parti Genel Başkanı , İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile birlikte cezaevine giderek ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü.

DEM Parti'den tahliyesi konuşulan Selahattin Demirtaş'a ziyaret! Tülay Hatimoğulları: Milletvekilleri İmralı'ya gitmeli

Hatimoğulları, çıkışında açıklamalarda bulunarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi () kararının artık kesinleştiğine işaret edip Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

DEM Parti'den tahliyesi konuşulan Selahattin Demirtaş'a ziyaret! Tülay Hatimoğulları: Milletvekilleri İmralı'ya gitmeli

"AİHM KARARININ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMESİ ELZEMDİR"

Hatimoğulları, "Silahların susacağı, demokratik siyasetin konuşacağı bugünlerde, toplumun böyle bir beklentisinin oluştuğu bugünlerde, AİHM kararının bir an önce hayata geçmesi acildir, elzemdir, önemlidir, hayatidir ve topluma bir güven sağlayacaktır. Bu sürecin gelişebilmesi, barışın toplumsallaşabilmesi için son derece önemli bir güven sağlayacaktır.

DEM Parti'den tahliyesi konuşulan Selahattin Demirtaş'a ziyaret! Tülay Hatimoğulları: Milletvekilleri İmralı'ya gitmeli

"MİLLETVEKİLLERİ BÜTÜN RİSKLERİ GÖZE ALARAK İMRALI'YA GİTMELİ"

Demokratik siyaset susturulmamalıdır bu ülkede. Buradan bir kez daha bizler diyoruz ki sevgili Selahattin Demirtaş'ın da mesajında ilettiği gibi ve demokratik toplum sürecinde yol alabilmek, savaşın ve çatışmaların bu topraklarda kalıcı bir şekilde son bulabilmesi için, onurlu bir barışı bu topraklarda tesis edebilmek için parlamento, Meclis milletvekilleri bütün riskleri göze alarak İmralı'ya gitmeli ve yepyeni bir barış sayfasının açılması için tarihi rollerini oynayabilmelidir" diye konuştu.

