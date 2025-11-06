Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 5 Kasım'da Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı açıklamasında sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası!
Cumhurbaşkanı ’ın avukatı, Genel Başkanı hakkında, 5 Kasım’da Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri nedeniyle ’nde 500 bin TL’lik açıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

https://x.com/hsynaydn/status/1986422549148794992

TGRT Haber
