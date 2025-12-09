Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber

Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kaza yapan sürücü 'Ağabeyimi arayacağım' deyip kayıplara karıştı

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen trafik kazasının ardından akılalmaz bir olay yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından sürücülerden biri, "Ağabeyimi arayacağım" diyerek kaza yaptığı otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 05:16
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 05:26

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 00.15 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı’nda iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı’ndan Cemal Gürsel Bulvarı’na geçip yol kenarına yanaşan S.G. idaresindeki otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Kaza yapan sürücü 'Ağabeyimi arayacağım' deyip kayıplara karıştı

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ SIRRA KADEM BASTI

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ancak kazaya neden olan sürücü olayın ardından sırra kadem bastı.

Kaza yapan sürücü 'Ağabeyimi arayacağım' deyip kayıplara karıştı

BIRAKIP KAÇTIĞI OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Olay yerine gelen trafik polisi tarafından yapılan kontrollerin ardından firar eden sürücünün kaza mahallinde bıraktığı otomobil, çekici vasıtasıyla kaldırılarak Yediemin Otoparkı'na konuldu.

Kaza yapan sürücü 'Ağabeyimi arayacağım' deyip kayıplara karıştı

"AĞABEYİMİ ARAYAYACAĞIM" DEYİP TOZ OLDU

Kazayla ilgili konuşan sürücü S.G., "Ben arkadaşımı bırakacaktım yol kenarında yavaşladım. Sürücü araçtan indi, ‘Tutanak tutalım, numarayı alayım, ben sizi arayacağım’ dedi. Ben de ona dedim ki, ‘Polis çağıracağım’. Sonra bize, ‘Ağabeyimi arayacağım’ dedi ama kaçmış. Arabayı da bize bıraktı" dedi.

Kaza yapan sürücü 'Ağabeyimi arayacağım' deyip kayıplara karıştı
#Yaşam
