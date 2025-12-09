Kaza yapan sürücü 'Ağabeyimi arayacağım' deyip kayıplara karıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 00.15 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı’nda iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı’ndan Cemal Gürsel Bulvarı’na geçip yol kenarına yanaşan S.G. idaresindeki otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ SIRRA KADEM BASTI

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ancak kazaya neden olan sürücü olayın ardından sırra kadem bastı.

BIRAKIP KAÇTIĞI OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Olay yerine gelen trafik polisi tarafından yapılan kontrollerin ardından firar eden sürücünün kaza mahallinde bıraktığı otomobil, çekici vasıtasıyla kaldırılarak Yediemin Otoparkı'na konuldu.

"AĞABEYİMİ ARAYAYACAĞIM" DEYİP TOZ OLDU

Kazayla ilgili konuşan sürücü S.G., "Ben arkadaşımı bırakacaktım yol kenarında yavaşladım. Sürücü araçtan indi, ‘Tutanak tutalım, numarayı alayım, ben sizi arayacağım’ dedi. Ben de ona dedim ki, ‘Polis çağıracağım’. Sonra bize, ‘Ağabeyimi arayacağım’ dedi ama kaçmış. Arabayı da bize bıraktı" dedi.