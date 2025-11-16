CHP'nin eski ilçe başkanı gözaltına alındı

CHP Serik İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Y.E. rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. 2018-2020 yılları arasında görevde olan şahıs iddiaya göre, Serik'te iş adamı Ü.Ş.'den Antalya'da bir kurumda işini yapma karşılığında 400 bin TL peşin olmak üzere 1 milyon TL talep etmesi üzerine, iş adamı Ü.Ş durumu adli makamlara bildirdi.

400 BİN LİRAYI ALDIĞI AN GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında seri numarası alınmış 400 bin lirayı teslim aldığı anda Y.E., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Y.E.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.