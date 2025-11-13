Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 Emir Yücel

CHP İstanbul İl binasında skandal olay! Makam koltuklarına dışkılarını bıraktılar

İstanbul Sarıyer’de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında daha önce yaşanmamış skandal bir hadise meydana geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in edindiği bilgilere göre; CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in yardımcısı Zeki Şen'in odasına gizlice giren partililer, büyük ve küçük tuvaletlerini makam koltuğuna yaptılar. Skandal olayla ilgili, Emniyet soruşturma başlattı. Konu ile ilgili konuşan Gürsel Tekin, "Dünyanın en sabırlı insanıyım, sabrımızın son damlasına geldik" ifadelerini kullandı.

’da İstanbul İl Başkanlığı binasında dün akşam saatlerinde yaşanan olay, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Bir grup CHP’li, şaibe iddiaları nedeniyle mahkemenin atadığı Çağrı Heyeti’ni hedef alarak binaya gizlice girdi ve Gürsel Tekin’in yardımcısı Zeki Şen'in kullandığı odada iğrenç bir gerçekleştirdi.

CHP İstanbul İl binasında skandal olay! Makam koltuklarına dışkılarını bıraktılar

MASAYA DIŞKILARINI BIRAKTILAR!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in edindiği bilgilere göre; Olay, sabah saatlerinde binaya gelen temizlik görevlileri tarafından fark edildi. Görevliler, Zeki Şen'in makam koltuğu ve masasında, insana ait dışkı ve idrarla karşılaştı. Görevliler olay sonrasında Emniyet yetkililerine haber vererek odadan çıktı.

CHP İstanbul İl binasında skandal olay! Makam koltuklarına dışkılarını bıraktılar

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olay yerine intikal eden ekipler, çirkin manzarayı görüntüleyerek tutanak tuttu ve temizlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

CHP İstanbul İl binasında skandal olay! Makam koltuklarına dışkılarını bıraktılar

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları ve olası azmettiricilerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Binaya giren kişilerin CHP içindeki bir grup olduğu belirtilirken, hedeflerinin Çağrı Heyeti olduğu ifade edildi.

"SABRIMIZIN SON DAMLASINDAYIZ"

Konu ile ilgili Gürsel Tekin'den açıklama geldi. İl başkanlığına yapılan saldırılar hakkında konuşan Tekin, "Bizim çalışma ofisindeki dosyalarımızın çalındığını biliyoruz. Umut ediyorum ki bu ilk ve son olur. Yoksa bunun bedeli ağır olur. Salı günü gecesi olan taciz ile ilgili de polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polislerde de görüntüler var. Dünyanın en sabırlı insanıyım, sabrımızın son damlasına geldik. Sakın Ha!" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl binasında skandal olay! Makam koltuklarına dışkılarını bıraktılar

"HER YERE TUVALETLERİNİ YAPMIŞLAR"

Zeki Şen, "Haddi aşan sataşmalar oluyor, binanın çok yerinde yaptıkları gibi. Her yere tuvaletlerini yapmışlar. Koltuğa dışkı bırakılmış, masaya da küçük tuvaletini yapmış. Başkanımızın kapısına da sürmüşler" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl binasında skandal olay! Makam koltuklarına dışkılarını bıraktılar
#istanbul
#saldırı
#chp
#skandal
#Çağrı Heyeti
#Siyasi Tarih
#Gündem
