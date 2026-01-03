Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Onur Kaya
 | Onur Kaya

Marmara'da fırtına engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Marmara'da etkili olan yağış ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kötü hava koşulları nedeniyle İDO'nun 15, BUDO'nun ise 8 seferi iptal edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 02:57
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 03:03

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, Marmara Bölgesi'nde cumartesi gece saatlerinden pazar akşamına kadar şiddetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) birçok seferinin iptal edildiği açıklandı.

İDO'NUN 15 SEFERİNE FIRTINA ENGELİ

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan seferler şöyle:

  • 07:00 Yalova-Pendik
  • 07:15 Yalova-Yenikapı
  • 07:45 Yenikapı-Yalova
  • 08:00 Pendik-Yalova
  • 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • 08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
  • 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
  • 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
  • 09:45 Yalova-Yenikapı
  • 10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • 11:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
  • 11:45 Yenikapı-Yalova
  • 11:45 Yalova-Yenikapı
  • 12:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
  • 19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
Marmara'da fırtına engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

8 BUDO SEFERİ İPTAL

BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı olmak üzere toplam 8 sefer olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Marmara'da fırtına engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İptal edilen seferler şöyle:

  • 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
  • 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
