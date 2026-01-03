Marmara'da fırtına engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, Marmara Bölgesi'nde cumartesi gece saatlerinden pazar akşamına kadar şiddetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) birçok seferinin iptal edildiği açıklandı.

İDO'NUN 15 SEFERİNE FIRTINA ENGELİ

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan seferler şöyle:

07:00 Yalova-Pendik

07:15 Yalova-Yenikapı

07:45 Yenikapı-Yalova

08:00 Pendik-Yalova

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

09:45 Yalova-Yenikapı

10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

11:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

11:45 Yenikapı-Yalova

11:45 Yalova-Yenikapı

12:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

8 BUDO SEFERİ İPTAL

BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı olmak üzere toplam 8 sefer olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferler şöyle: