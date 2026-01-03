Baskonia Fenerbahçe Beko maç skoru kaç kaç? 2026'ya galibiyetle başladı

Kategoriler
EuroLeague'nin 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Baskonia ile karşılaştı.
Mücadeleye etkileyici başlayan Baskonia üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü ele aldı. İspanyol ekibi ilk periyotu 28-24 üstün kapattı.
İkinci periyotta çekişme yaşanırken devre 53-53 eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe üçüncü periyotu Nicolo Melli’nin son saniye üçlüğüyle 85-82 önde tamamladı.
Son periyoda oldukça hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler karşılaşmayı 108-93’lük skorla kazandı.
Fenerbahçe bu maçla birlikte 12. galibiyetini elde ederken, Baskonia ise 13. yenilgisini aldı.