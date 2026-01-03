Adana ve Malatya'da meteor paniği! Düşme anı kamerada

Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi. Kent genelinde birçok noktadan görülen parlak ışık kütlesi, gökyüzünde kısa süreliğine ilerledikten sonra aşağı doğru inerek kayboldu.

Merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin kamerasıyla kayıt altına alınan görüntünün, atmosfere düşen bir göktaşına ait olabileceği değerlendirildi.

METEOR MALATYA'DA DA GÖRÜLDÜ

Meteor Malatya'nın Akçadağ ilçesi semalarında da görüldü. Aydınlar Mahallesi'nde saat 23.22 sıralarında meydana geldi. Atmosfere giren meteorun oluşturduğu parlak ışık geceyi adeta gündüze çevirdi.

Kısa süreli paniğe neden olan doğa olayı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.