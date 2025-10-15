Orinoid meteor yağmuru ne zaman nasıl izlenir?

Ekim ayında semalar, Orionid meteor yağmuru ile ışıldayacak.

Halk arasında “yıldız kayması” olarak tanımlanan göktaşı yağmurunun en yoğun görülenlerinden Orionid için geri sayım başladı.

Meteor yağışları, belirli sayıda göktaşının gece gökyüzündeki bir noktadan belirerek ışık saçarak kaybolduğu doğal bir olaydır.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2025?

Orionid meteor yağmuru, 2 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ancak meteor yağmuru, 21 ve 22 Ekim gecelerinde en yüksek yoğunluğa ulaşacak.

Orionid meteor yağışı, gece yarısından sonra açık ve şehir aydınlatmasından uzak bölgelerde izlenebilecek.

Meteorların büyük kısmı, Dünya’nın atmosferine girerken ısının etkisiyle tamamen yanarak yok olur.