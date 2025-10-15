Menü Kapat
TGRT Haber
Orinoid meteor yağmuru ne zaman nasıl izlenir?

Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı ile bağlantılı olan iki meteor yağışından biri. Orionidlerin zirveye ulaşacağı zaman da gökyüzü meraklılarının araştırma konusu haline geldi.

Orinoid meteor yağmuru ne zaman nasıl izlenir?
Ekim ayında semalar, Orionid meteor yağmuru ile ışıldayacak.

Halk arasında “yıldız kayması” olarak tanımlanan göktaşı yağmurunun en yoğun görülenlerinden Orionid için geri sayım başladı.

Meteor yağışları, belirli sayıda göktaşının gece gökyüzündeki bir noktadan belirerek ışık saçarak kaybolduğu doğal bir olaydır.

Orinoid meteor yağmuru ne zaman nasıl izlenir?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2025?

Orionid meteor yağmuru, 2 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ancak meteor yağmuru, 21 ve 22 Ekim gecelerinde en yüksek yoğunluğa ulaşacak.

Orionid meteor yağışı, gece yarısından sonra açık ve şehir aydınlatmasından uzak bölgelerde izlenebilecek.

Meteorların büyük kısmı, Dünya’nın atmosferine girerken ısının etkisiyle tamamen yanarak yok olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Orionid yağmuru neden Halley Kuyruklu Yıldızı ile ilişkilendiriliyor?
Çünkü Dünya, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın bıraktığı parçacık bulutlarının içinden geçtiğinde bu meteor yağmuru ortaya çıkıyor. Bu nedenle Orionidler, Halley’in kalıntılarından oluşuyor.
#Astronomi
#Orionid Meteor Yağmuru
#Göktaşı Yağmuru
#Meteor Yağışı
#Yıldız Kayması
#Aktüel
