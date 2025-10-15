Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Dünya alarm veriyor, korkutan döngü! Dünya Meteoroloji Örgütü verileri açıkladı

Dünya Meteoroloji Örgütü dünyanın artan karbondioksit seviyeleriyle korkutan bir aşamaya geldiğini duyurdu. Giderek artan sıcaklıkların önümüzdeki yıllarda katlanması bekleniyor. Bunun sebebi de atmosferde giderek artan karbondioksit oranı. Bilim insanları önümüzdeki yüzyıllar boyu sürebilecek ısınma zincirine karşı uyardı.

Dünya alarm veriyor, korkutan döngü! Dünya Meteoroloji Örgütü verileri açıkladı
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünyanın geleceğiyle ilgili çarpıcı verileri açıkladı. WMO tarafından açıklanan sera gazı yoğunluğu ve bunun hava sıcaklığına etkisine ilişkin raporda çarpıcı veriler açıklandı.

Dünya alarm veriyor, korkutan döngü! Dünya Meteoroloji Örgütü verileri açıkladı

Raporda, "Atmosferdeki seviyeleri 2024'te rekor seviyede artarak yeni zirvelere ulaştı. Bu durum, dünyayı daha uzun vadeli bir sıcaklık artışına sürükledi." ifadeleri kullanıldı.

Karbondioksit oranlarındaki yükselişin insan faaliyetleri ve orman yangınlarındaki artışla ilgili olduğuna işaret edilen raporda, bu durumun kısır bir iklim döngüsüne dönüşme tehlikesi oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, "Karbondioksit artış oranları 1960'lardan bu yana 3 katına çıktı. 2011'den 2020'ye kadar olan 10 yılda yıllık ortalama 0,8 (milyonda parçacık sayısı) ppm'lik artıştan yılda 2,4 ppm'ye yükseldi. 2023'ten 2024'e kadar küresel ortalama karbondioksit konsantrasyonu 3,5 ppm arttı. Bu, modern ölçümlerin 1957'de başlamasından bu yana en büyük artış oldu." denildi.

Dünya alarm veriyor, korkutan döngü! Dünya Meteoroloji Örgütü verileri açıkladı

İnsan faaliyetleriyle ilişkili ikinci ve üçüncü en önemli uzun ömürlü sera gazları olan metan ve nitröz oksit konsantrasyonlarının da rekor seviyelere yükseldiği bildirilen raporda, "Günümüzde atmosfere salınan karbondioksit emisyonları yalnızca küresel iklimi etkilemekle kalmıyor. Bunlar aynı zamanda atmosferdeki uzun ömrü nedeniyle iklim üzerinde yüzlerce yıl boyunca da etkili olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, karbondioksit ve diğer sera gazlarının hapsettiği ısının, iklim olaylarını hızlandırdığını ve daha aşırı hava olaylarına yol açtığını belirtti.

Barrett, "Emisyonları azaltmak iklimimizin yanı sıra ekonomik güvenliğimiz ve toplum refahımız için de hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
#iklim değişikliği
#karbondioksit
#Metan Gazı Felaketi
#Sera Gazları
#Nitröz Oksit
#Wmo
#Gündem
