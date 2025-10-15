Menü Kapat
16°
Gündem
Editor
Editor
 Onur Kaya

Meteoroloji 9 ili uyardı: Kuzeyde sağanak bastıracak

Türkiye'nin kuzeyinde hava çarşamba günü yağışlı geçecek. Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak. Meteoroloji 9 il için uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Ekim 2025 tarihli raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinde görülecek.

Meteoroloji 9 ili uyardı: Kuzeyde sağanak bastıracak

2 BÖLGEDE SAĞANAK VAR

'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, ’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 9 ili uyardı: Kuzeyde sağanak bastıracak

METEOROLOJİ 9 İLİ UYARDI

Meteoroloji'nin yağmur uyarısı yaptığı iller; , , Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Rize.

Meteoroloji 9 ili uyardı: Kuzeyde sağanak bastıracak

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 2 derece altında seyredecek.

Rüzgar yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Bölgelere göre bazı illerinde beklenen hava durumu şöyle...

Meteoroloji 9 ili uyardı: Kuzeyde sağanak bastıracak

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

