Meteoroloji 9 ili uyardı: Kuzeyde sağanak bastıracak

İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek.
Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin yağmur uyarısı yaptığı iller; İstanbul, Bursa, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Rize.
Hava sıcaklığı bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 2 derece altında seyredecek.
Rüzgar yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgelere göre bazı illerinde beklenen hava durumu şöyle...
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık