Meteoroloji'den 2 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgelere bazı illerimizdeki hava durumu şöyle...
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.