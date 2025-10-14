Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Gündem
Meteoroloji'den 2 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre, salı günü Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili olacak. İstanbul'da öğleden yağmur görülecek. Bölgede yağış perşembe gününe kadar sürecek. Sıcaklık ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ekim 2025 tarihli raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre; 'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 2 il için sağanak yağış uyarısı

SICAKLIK NORMALİN ALTINDA

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji'den 2 il için sağanak yağış uyarısı

Bölgelere bazı illerimizdeki hava durumu şöyle...

Meteoroloji'den 2 il için sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • İSTANBUL °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
  • BURSA °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ÇANAKKALE °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 23°C
    Az bulutlu
  • AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • YOZGAT °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji'den 2 il için sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • RİZE °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • TOKAT °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • TRABZON °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KARS °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık
