Meteoroloji'den 2 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALİN ALTINDA

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelere bazı illerimizdeki hava durumu şöyle...

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.