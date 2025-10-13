Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Yeni haftada sağanak ve kar bastıracak! 16 ile Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13 Ekim Pazartesi hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları daha da düşerken kar yağışı kendini göstermeye başlıyor. 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 06:39
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 06:43

Yeni haftanın hava durumuna göre kuzey ve doğu kesimleri kar ve sağanak yağışı geçişli gün yaşayacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederek hissedilir biçimde soğuk hava etkili olacak.

Yeni haftada sağanak ve kar bastıracak! 16 ile Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Kuzey ve kuzeybatı kesimlerden 60 kilometreye varan rüzgarlar serin hava hissettirecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve zaman geçişleri yaşayacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yağışların şiddetinden dolayı , , heyelan konusunda dikkatli olunması istendi.

Yeni haftada sağanak ve kar bastıracak! 16 ile Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

16 İLE SARI KODLU UYARI

Ağrı, Bingöl, Elazığ, Kars, Kırşehir, Niğde, Sivas, Van, Artvin, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Muş, Rize, Trabzon ve Yozgat için sarı kodlu uyarı verildi. Kırşehir, Niğde, Sivas, Kayseri ve Yozgat için zirai don riski bulunduğundan sarı kod verildi.

Yeni haftada sağanak ve kar bastıracak! 16 ile Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

DENİZLİ °C, 21°C

İZMİR °C, 24°C

MUĞLA °C, 21°C

Yeni haftada sağanak ve kar bastıracak! 16 ile Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

ESKİŞEHİR °C, 16°C

KONYA °C, 15°C

YOZGAT °C, 14°C

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

DÜZCE °C, 20°C

SİNOP °C, 22°C

ZONGULDAK °C, 18°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 20°C

SAMSUN °C, 20°C

TOKAT °C, 17°C

TRABZON °C, 20°C

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

KARS °C, 8°C

MALATYA °C, 18°C

VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

GAZİANTEP °C, 22°C

MARDİN °C, 20°C

SİİRT °C, 21°C

ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#sel
#su baskını
#kar yağışı
#Don Riski
#Sarı Kodlu Uyarı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.