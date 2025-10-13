Yeni haftada sağanak ve kar bastıracak! 16 ile Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Yeni haftanın hava durumuna göre kuzey ve doğu kesimleri kar ve sağanak yağışı geçişli gün yaşayacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederek hissedilir biçimde soğuk hava etkili olacak.

Kuzey ve kuzeybatı kesimlerden 60 kilometreye varan rüzgarlar serin hava hissettirecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve zaman kar yağışı geçişleri yaşayacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yağışların şiddetinden dolayı sel, su baskını, heyelan konusunda dikkatli olunması istendi.

16 İLE SARI KODLU UYARI

Ağrı, Bingöl, Elazığ, Kars, Kırşehir, Niğde, Sivas, Van, Artvin, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Muş, Rize, Trabzon ve Yozgat için sarı kodlu uyarı verildi. Kırşehir, Niğde, Sivas, Kayseri ve Yozgat için zirai don riski bulunduğundan sarı kod verildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

DENİZLİ °C, 21°C

İZMİR °C, 24°C

MUĞLA °C, 21°C

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

ESKİŞEHİR °C, 16°C

KONYA °C, 15°C

YOZGAT °C, 14°C

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

DÜZCE °C, 20°C

SİNOP °C, 22°C

ZONGULDAK °C, 18°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 20°C

SAMSUN °C, 20°C

TOKAT °C, 17°C

TRABZON °C, 20°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

KARS °C, 8°C

MALATYA °C, 18°C

VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

GAZİANTEP °C, 22°C

MARDİN °C, 20°C

SİİRT °C, 21°C