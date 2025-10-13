İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? Kar yağışları kapıda

Trabzon, Artvin ve Rize dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok ilçesinde kar yağmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2000 metre üzeri rakıma sahip yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yapılan duyuruların ardından vatandaşlar tarafından İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ise araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK 2025?

MGM tarafından yayımlanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporunda yer alan bilgilere göre 14-18 Ekim tarihleri arasında kar yağışı beklenmiyor. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 17 Ekim 2025 Cuma günü hariç İstanbul'da hava yağmurlu geçecek. 17 Ekim 2025 Cuma günü ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise 14-18 Ekim tarihleri arasında 12 ila 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen kent genelinde ise kar yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI 14 EKİM?

MGM'nin yayımladığı İstanbul hava durumu raporunda yer alan bilgilere göre 14 Ekim 2025 Salı günü kent genelinde havanın hafif sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 13, en yüksek ise 19 dereceyi göreceği belirtildi. MGM tarafından İstanbul için yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: