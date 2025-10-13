Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? Kar yağışları kapıda

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı şehirlerde kar yağışı başladı. MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Erzurum Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar tarafından İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ise merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? Kar yağışları kapıda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 17:22

, ve dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok ilçesinde kar yağmaya başladı. Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2000 metre üzeri rakıma sahip yerlerinde karla karışık yağmur ve bekleniyor.

Yapılan duyuruların ardından vatandaşlar tarafından 'a ne zaman kar yağacağı ise araştırılmaya başlandı.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? Kar yağışları kapıda

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK 2025?

MGM tarafından yayımlanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporunda yer alan bilgilere göre 14-18 Ekim tarihleri arasında kar yağışı beklenmiyor. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 17 Ekim 2025 Cuma günü hariç İstanbul'da hava yağmurlu geçecek. 17 Ekim 2025 Cuma günü ise havanın bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise 14-18 Ekim tarihleri arasında 12 ila 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen kent genelinde ise kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? Kar yağışları kapıda

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI 14 EKİM?

MGM'nin yayımladığı İstanbul raporunda yer alan bilgilere göre 14 Ekim 2025 Salı günü kent genelinde havanın hafif sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 13, en yüksek ise 19 dereceyi göreceği belirtildi. MGM tarafından İstanbul için yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? Kar yağışları kapıda
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#rize
#trabzon
#meteoroloji
#artvin
#kar yağışı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.