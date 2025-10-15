Fatih Ürek hangi hastanede? Doktorundan açıklama geldi

Sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı sırada fenalaşan şarkıcı Fatih Ürek, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının yoğun bakımda olduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.

FATİH ÜREK KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Sabah saatlerinde fenalaşan Fatih Ürek’in kalp krizi geçirdiği bildirildi. Ünlü sanatçı, evinde kahvaltı yaptığı sırada aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in duran kalbi yapılan müdahale sonrası yeniden çalıştırıldı.

59 yaşındaki Fatih Ürek’in kalp krizi geçirdiği bilgisini gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı. Haberde, sanatçının apar topar hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlike taşıdığı belirtildi. Fatih Ürek’in yoğun bakıma alınmasının ardından doktorlar, sanatçının sağlık durumunu yakından takip etmeye başladı.

FATİH ÜREK HANGİ HASTANEDE YATIYOR?

Sanatçı Fatih Ürek, sabah saatlerinde geçirdiği rahatsızlığın ardından Sarıyer’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saat 11.15 sıralarında ambulansla hastaneye getirilen Fatih Ürek, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Ünlü sanatçının burada 24 saat boyunca uyutularak tedavi altında tutulacağı açıklandı.

Fatih Ürek’in tedavisini yürüten Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu, sanatçının pıhtı atması sonucu rahatsızlandığını belirtti. Yazıcıoğlu, kalpte şu anda bir sorun bulunmadığını, ancak nörolojik riskin önüne geçmek amacıyla Ürek’in kontrollü şekilde uyutulduğunu ifade etti.

FATİH ÜREK SAĞLIK SON DURUMU NASIL?

Fatih Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu, sanatçının sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Yazıcıoğlu, Ürek’in kalp krizi sonrasında yapılan müdahale sayesinde hayata döndürüldüğünü, şu anda yoğun bakımda uyutularak tedavisinin sürdüğünü söyledi. Doktor, sanatçının kalbinde bir sorun olmadığını, ancak nörolojik açıdan risk yaşanmaması için gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

Sanatçının menajeri Mert Siliv de bir açıklama yaparak, “Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürülen Fatih Ürek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor” dedi. Fatih Ürek’in yakınlarının hastanede bekleyişi sürerken, sevenleri sosyal medyada sanatçı için geçmiş olsun mesajları paylaştı.