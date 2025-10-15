Menü Kapat
Fatih Ürek hangi hastanede? Doktorundan açıklama geldi

Fatih Ürek kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı Fatih Ürek’in sabah saatlerinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 59 yaşındaki sanatçıya kalp krizi geçirdiği şüphesiyle yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. İşte Fatih Ürek’in sağlık durumu…

Fatih Ürek hangi hastanede? Doktorundan açıklama geldi
Sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı sırada fenalaşan şarkıcı , apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının yoğun bakımda olduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.

FATİH ÜREK KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Sabah saatlerinde fenalaşan Fatih Ürek’in geçirdiği bildirildi. Ünlü , evinde kahvaltı yaptığı sırada aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in duran kalbi yapılan müdahale sonrası yeniden çalıştırıldı.

Fatih Ürek hangi hastanede? Doktorundan açıklama geldi

59 yaşındaki Fatih Ürek’in kalp krizi geçirdiği bilgisini gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı. Haberde, sanatçının apar topar hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlike taşıdığı belirtildi. Fatih Ürek’in yoğun bakıma alınmasının ardından doktorlar, sanatçının sağlık durumunu yakından takip etmeye başladı.

Fatih Ürek hangi hastanede? Doktorundan açıklama geldi

FATİH ÜREK HANGİ HASTANEDE YATIYOR?

Sanatçı Fatih Ürek, sabah saatlerinde geçirdiği rahatsızlığın ardından Sarıyer’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saat 11.15 sıralarında ambulansla hastaneye getirilen Fatih Ürek, yapılan müdahalenin ardından ünitesine alındı. Ünlü sanatçının burada 24 saat boyunca uyutularak tedavi altında tutulacağı açıklandı.

Fatih Ürek hangi hastanede? Doktorundan açıklama geldi

Fatih Ürek’in tedavisini yürüten Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu, sanatçının pıhtı atması sonucu rahatsızlandığını belirtti. Yazıcıoğlu, kalpte şu anda bir sorun bulunmadığını, ancak nörolojik riskin önüne geçmek amacıyla Ürek’in kontrollü şekilde uyutulduğunu ifade etti.

Fatih Ürek hangi hastanede? Doktorundan açıklama geldi

FATİH ÜREK SAĞLIK SON DURUMU NASIL?

Fatih Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu, sanatçının sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Yazıcıoğlu, Ürek’in kalp krizi sonrasında yapılan müdahale sayesinde hayata döndürüldüğünü, şu anda yoğun bakımda uyutularak tedavisinin sürdüğünü söyledi. Doktor, sanatçının kalbinde bir sorun olmadığını, ancak nörolojik açıdan risk yaşanmaması için gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

Fatih Ürek hangi hastanede? Doktorundan açıklama geldi

Sanatçının menajeri Mert Siliv de bir açıklama yaparak, “Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürülen Fatih Ürek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor” dedi. Fatih Ürek’in yakınlarının hastanede bekleyişi sürerken, sevenleri sosyal medyada sanatçı için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

