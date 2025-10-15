Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu!

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Mısır'da devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı ve antrenörleri tebrik etti.

İLK TÜRK OLDU

Ay-yıldızlı şampiyon para halterci Abdullah Kayapınar, 49 kilo sıkletinde yarıştığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da 180 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmış ve bu kategoride olimpiyat madalyası elde eden ilk Türk erkek para halterci unvanının da sahibi olmuştu.