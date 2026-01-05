İstanbul'da ormanlık alanda yürüyüşe gitmişti! 7 saat sonra zor durumda bulundu

Rumelifeneri'nde 57 yaşındaki Ayfer Özmen Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan bir süre sonra haber alınamadı. Endişelenen yakınları ihbarda bulundu. Jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı komandolar, UMKE, AFAD ekipleri uzun süren arama çalışmasını başlattı.

7 SAAT ÇALIŞMANIN ARDINDAN YARALI BULUNDU

Özmen'in ormanlık alanda uçurumun kenarında denize yakın bir yerde TSK'ya bağlı komandolar ve Jandarma ekiplerince hafif yaralı olarak gece saatlerinde 7 saat süren çalışmaların arından bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki kadının bacağında kırık bulunduğu, bilincinin açık vaziyette olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin kendisine seslenmelerine cevap verdikten sonra yerinin tespit edildiği öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Ekiplerce yaşam hattı kurulurken Özmen'in sarp kayalıkların bulunduğu yerden değil denizden yanaşan Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldığı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından travma kontrolü amacıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.