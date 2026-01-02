Kontrolden çıkan tır eve çarptı: Kaza anı kamerada

Kategoriler
Kaza, Reşadiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. (50) idaresindeki 46 NN 555 plakalı tır, Çerik Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak Erol Doğan’a ait müstakil eve çarptı. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, evde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Öte yandan tırın eve çarpma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde tırın hızla gelerek evin duvarına çarptığı anlar yer aldı.