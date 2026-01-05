İstanbul'da kuvvetli lodos etkisi sürüyor: Çınar ağacı aracın üzerine devrildi

Kategoriler
İstanbul
İstanbul hafta sonunu kuvvetli lodos etkisi altında geçirdi. Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Dönence Sokak üzerinde kuvvetli rüzgara dayanamayan çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağaç kesilerek kaldırıldı. Ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yoldan o sırada geçen birinin olmaması sayesinde kötü bir olay yaşanmadı.