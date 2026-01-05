Lodos belediyenin dev ekranını yerle bir etti

Balıkesir’in Marmara Adalar ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde etkili olan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle belediyeye ait dev ekran devrildi.

LODOS DEV EKRANI DEVİRDİ

Edinilen bilgiye göre, etkisini artıran lodos nedeniyle belediyeye ait dev ekran devrildi. Devrilen dev ekran çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı oluşmamıştır" ifadelerini kullandı. Yetkililer, fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.