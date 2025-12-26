Menü Kapat
Hava Durumu
Gündem
 Nalan Güler Güven

Şile Belediyesi operasyonunda yeni perde

İstanbul merkezli yürütülen Şile Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Suç örgütünün deşifresine yönelik operasyonda şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 19:59

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şile Belediyesi'nde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçları sebebiyle yürütülen soruşturma devam ediyor. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde devam eden süreçte, gözaltına alınan 22 şüphelinin işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

#Gündem
