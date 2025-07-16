Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şile Belediye Başkanı Özgür KABADAYI hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur