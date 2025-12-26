Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Somaliland'i tanımasına tepki

İsrail'in Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı "ülke" olarak tanıdığını duyurması üzerine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'i Somali'nin iç işlerine karışmakla suçlayarak Türkiye'nin her zaman Somali'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurguladı.

26.12.2025
26.12.2025
21:52

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Somaliland'ı "bağımsız bir ülke olarak" tanıdığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Somaliland'ın sözde Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi'nin karşılıklı olarak "tanıma kararını" imzaladıkları ifade edildi.

"İSRAİL'İN HUKUK DIŞI EYLEMLERİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİ"

Gelişmeye Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İsrail’in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Keçeli, açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti’nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail’in bu adımı, Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır. Afrika Boynuzu’nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali’nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir."

