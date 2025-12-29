Belediye otobüsü ile motokuryenin çarpıştığı feci kaza kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 24 Aralık günü meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen belediye otobüsü ile motokurye çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile belediye otobüsünün çarpışması, kuryenin motordan düşerek savrulması yer alıyor.