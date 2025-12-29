Kar ağırlığına dayanamayan ağaçların dalları kırıldı!

Karabük'te akşam saatlerinden itibaren kesintisiz bir şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ağırlığıyla kırılan dallar bazı bölgelerde yaya ve araç trafiği için risk oluşturdu. Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışma başlatarak kırılan dalları temizledi. Öte yandan bir mahallede hasar gören direk telinin kopma noktasına geldiği görüldü.