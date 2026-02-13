Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Galatasaray Eyüpspor canlı yayın ile hangi kanalda ekranlara geleceği belli oldu. Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu açıklandı. Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında lider Galatasaray, RAMS Park’ta Eyüpspor’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip 52 puanla zirvede yer alırken, düşme hattının hemen üzerinde bulunan Eyüpspor ise kritik bir deplasmana çıkıyor. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de beIN Sports ve TOD TV platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray - Eyüpspor nerede izlenir? İşte Galatasaray Eyüpspor canlı maç bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 19:22

Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı RAMS Park’ta yaşanacak. Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma, zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele olacak. Galatasaray Eyüpspor canlı yayın bilgileri belli oldu. İşte Galatasaray Eyüpspor maç yayını detayları…

Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GALATASARAY EYÜPSPOR CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor’u ağırlıyor. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Ligde 21 haftada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla lider giriyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Eflatun-sarılı ekip haftaya 15. sırada, düşme hattının bir basamak üzerinde başladı. Galatasaray son 9 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, son 2 lig karşılaşmasında da kalesini gole kapattı. Galatasaray Eyüpspor maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Icardi, Lang, Osimhen.

Eyüpspor 11: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut Bozok.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu bu maçta kart görmesi halinde 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GALATASARAY - EYÜPSPOR NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Eyüpspor karşılaşması Türkiye’de beIN Sports kanalları ile TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. beIN Sports kullanıcıları mücadeleyi uydu üzerinden izleyebilecek. TOD TV aboneleri ise internet aracılığıyla telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden canlı yayına erişim sağlayabilecek.

Türkiye’de beIN Sports kanallarını Digiturk ile şifresiz izlenebiliyor. Digiturk aboneleri, paket kapsamına göre beIN CONNECT platformu üzerinden de canlı yayınlara ulaşabiliyor. beIN CONNECT uygulaması ve internet sitesi üzerinden üyelik bilgileriyle giriş yapan kullanıcılar, “Canlı TV” bölümünden ilgili kanalı seçerek karşılaşmayı Galatasaray Eyüpspor maçını edebiliyor.

Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Galatasaray Eyüpspor maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Romanya: Prima Play

Nijerya: ESPN 2 Africa

Sırbistan: Arena Sport Premium 2

GALATASARAY - EYÜPSPOR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ligde geride kalan 21 haftada 50 gol attı ve Süper Lig’in en fazla gol atan takımı konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte kalesinde 14 gol gördü ve Göztepe’nin ardından en az gol yiyen ikinci takım oldu. Son 9 lig maçında 25 gol atan Galatasaray, aynı dönemde 8 gol yedi.

Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Victor Osimhen ligde çıktığı son 5 maçta gol sevinci yaşadı. Nijeryalı forvet Süper Lig’de 9 gole ulaştı. Gabriel Sara ise son 4 lig maçında 4 gol kaydetti ve sezon genelinde 5 gole çıktı. Galatasaray ayrıca iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet almadı; bu süreçte 23 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

GALATASARAY - EYÜPSPOR PUAN DURUMLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 52 puanla lider durumda bulunuyor. 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde haftaya başladı. Son 9 haftada yenilgi almayan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.

Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Eyüpspor ise 18 puanla 15. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı ekip, düşme hattından uzaklaşmak amacıyla mücadele edecek. Karşılaşmanın ardından iki takım da ligdeki konumlarını yeniden şekillendirecek.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.