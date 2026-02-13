Galatasaray Eyüpspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı RAMS Park’ta yaşanacak. Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma, zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele olacak. Galatasaray Eyüpspor canlı yayın bilgileri belli oldu. İşte Galatasaray Eyüpspor maç yayını detayları…

GALATASARAY EYÜPSPOR CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor’u ağırlıyor. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Ligde 21 haftada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla lider giriyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde bulunan Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Eflatun-sarılı ekip haftaya 15. sırada, düşme hattının bir basamak üzerinde başladı. Galatasaray son 9 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, son 2 lig karşılaşmasında da kalesini gole kapattı. Galatasaray Eyüpspor maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Icardi, Lang, Osimhen.

Eyüpspor 11: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut Bozok.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu bu maçta kart görmesi halinde 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY - EYÜPSPOR NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Eyüpspor karşılaşması Türkiye’de beIN Sports kanalları ile TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. beIN Sports kullanıcıları mücadeleyi uydu üzerinden izleyebilecek. TOD TV aboneleri ise internet aracılığıyla telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden canlı yayına erişim sağlayabilecek.

Türkiye’de beIN Sports kanallarını Digiturk ile şifresiz izlenebiliyor. Digiturk aboneleri, paket kapsamına göre beIN CONNECT platformu üzerinden de canlı yayınlara ulaşabiliyor. beIN CONNECT uygulaması ve internet sitesi üzerinden üyelik bilgileriyle giriş yapan kullanıcılar, “Canlı TV” bölümünden ilgili kanalı seçerek karşılaşmayı Galatasaray Eyüpspor maçını edebiliyor.

Galatasaray Eyüpspor maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Romanya: Prima Play

Nijerya: ESPN 2 Africa

Sırbistan: Arena Sport Premium 2

GALATASARAY - EYÜPSPOR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ligde geride kalan 21 haftada 50 gol attı ve Süper Lig’in en fazla gol atan takımı konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte kalesinde 14 gol gördü ve Göztepe’nin ardından en az gol yiyen ikinci takım oldu. Son 9 lig maçında 25 gol atan Galatasaray, aynı dönemde 8 gol yedi.

Victor Osimhen ligde çıktığı son 5 maçta gol sevinci yaşadı. Nijeryalı forvet Süper Lig’de 9 gole ulaştı. Gabriel Sara ise son 4 lig maçında 4 gol kaydetti ve sezon genelinde 5 gole çıktı. Galatasaray ayrıca iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet almadı; bu süreçte 23 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

GALATASARAY - EYÜPSPOR PUAN DURUMLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 52 puanla lider durumda bulunuyor. 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde haftaya başladı. Son 9 haftada yenilgi almayan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.

Eyüpspor ise 18 puanla 15. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı ekip, düşme hattından uzaklaşmak amacıyla mücadele edecek. Karşılaşmanın ardından iki takım da ligdeki konumlarını yeniden şekillendirecek.