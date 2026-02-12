CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultayla ilgili dava sürecinde mahkeme partinin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'i geçici başkan olarak görevlendirirken davanın konusuzluk nedeniyle reddedilmesi tartışmaları geriye itti.

HABERİN ÖZETİ CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tebligat: Ekrem İmamoğlu fotoğrafları 7 gün içinde kaldırılacak CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında Ekrem İmamoğlu'na ait afiş ve fotoğrafların kaldırılması talebi, partinin kurultay davasının konusuzluk nedeniyle reddedilmesinin ardından Gürsel Tekin'in geçici başkan olarak görev yapmasıyla gündeme geldi. CHP'li Erol Temurci, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki Ekrem İmamoğlu'na ait afiş ve fotoğrafların kaldırılması için İstanbul Valiliği'ne başvurdu ve bu talep uygun bulundu. TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar, valilik tarafından gönderilen tebligatın önce Gürsel Tekin'in ekibine iletildiğini, ardından CHP'nin İstanbul yönetimini işaret etmesiyle Özgür Çelik'in çalışma ofisine teslim edildiğini belirtti. Tebligat uyarınca Ekrem İmamoğlu'na ait afişlerin 7 gün içinde kaldırılması kararı partiye iletildi. Erol Temurci, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği için evinin kurşunlandığını iddia etti.

CHP'nin Kurultay Davası'nın reddedilmesine karşın Gürsel Tekin, görevini sürdürürken partili bir ismin hem mahkemeye hem de İstanbul Valiliği'ne Ekrem İmamoğlu başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

TALEP UYGUN BULUNDU

Gelişmeye göre CHP’li Erol Temurci, başvurusunda CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki afiş ve fotoğraflarının kaldırılması talebinde bulundu, Temurci'nin talebi valilik tarafından uygun bulundu.

TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar, Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam programına görüntülü bağlanarak partinin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaşanan durumu aktardı ve yolsuzluk ile rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf ve afişleriyle ilgili mahkeme tarafından daha önce çıkarılan yasağı hatırlattı.

Bayar, polisin tebligatı önce Gürsel Tekin'in ekibine ilettiğini, ardından Tekin'in "Binanın yetkisi CHP yönetiminde" diyerek CHP'nin İstanbul yönetimini işaret ettiğini söyledi. Bayar, daha sonra tebligatın YSK'nın CHP İstanbul İl Başkanı oalrak kabul ettiği Özgür Çelik’in çalışma ofisine teslim edildiğini ve buna göre İmamoğlu afişlerinin 7 gün içinde kaldırılma kararının tebliği edildiğini anlattı.

EROL TEMURCİ: İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİĞİM İÇİN EVİM KURŞUNLANDI

Ekrem İmamoğlu afişleriyle ilgili söz konusu başvuruyı yapan 40 yıllık CHP’li olduğunu söyleyen Erol Temurci, partinin İl Başkanlığı binasının önünde yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu eleştirdikten sonra evinin kurşunlandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Biz hırsıza hırsız dedik, Ekrem İmamoğlu casusluktan yargılanan, rant düzeni kurmuş bir kişi. Bizler bunlara her daim karşı geldik."