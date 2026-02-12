Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tebligat: Ekrem İmamoğlu fotoğrafları 7 gün içinde kaldırılacak

CHP'li bir isim partinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki Ekrem İmamoğlu afiş ve fotoğraflarının kaldırılması için mahkemeye ve İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı. Valilik, talebi olumlu karşılarken teşkilata tebligat gönderildi. İmamoğlu'nun fotoğraflarının 7 gün içinde kaldırılması bekleniyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 19:34

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultayla ilgili dava sürecinde mahkeme partinin 'na 'i geçici başkan olarak görevlendirirken davanın konusuzluk nedeniyle reddedilmesi tartışmaları geriye itti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tebligat: Ekrem İmamoğlu fotoğrafları 7 gün içinde kaldırılacak

HABERİN ÖZETİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tebligat: Ekrem İmamoğlu fotoğrafları 7 gün içinde kaldırılacak

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında Ekrem İmamoğlu'na ait afiş ve fotoğrafların kaldırılması talebi, partinin kurultay davasının konusuzluk nedeniyle reddedilmesinin ardından Gürsel Tekin'in geçici başkan olarak görev yapmasıyla gündeme geldi.
CHP'li Erol Temurci, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki Ekrem İmamoğlu'na ait afiş ve fotoğrafların kaldırılması için İstanbul Valiliği'ne başvurdu ve bu talep uygun bulundu.
TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar, valilik tarafından gönderilen tebligatın önce Gürsel Tekin'in ekibine iletildiğini, ardından CHP'nin İstanbul yönetimini işaret etmesiyle Özgür Çelik'in çalışma ofisine teslim edildiğini belirtti.
Tebligat uyarınca Ekrem İmamoğlu'na ait afişlerin 7 gün içinde kaldırılması kararı partiye iletildi.
Erol Temurci, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği için evinin kurşunlandığını iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

CHP'nin Kurultay Davası'nın reddedilmesine karşın Gürsel Tekin, görevini sürdürürken partili bir ismin hem mahkemeye hem de İstanbul Valiliği'ne başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tebligat: Ekrem İmamoğlu fotoğrafları 7 gün içinde kaldırılacak

TALEP UYGUN BULUNDU

Gelişmeye göre CHP’li Erol Temurci, başvurusunda CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki afiş ve fotoğraflarının kaldırılması talebinde bulundu, Temurci'nin talebi valilik tarafından uygun bulundu.

TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar, Pınar Ardor Işık ile Bu Akşam programına görüntülü bağlanarak partinin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaşanan durumu aktardı ve yolsuzluk ile rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf ve afişleriyle ilgili mahkeme tarafından daha önce çıkarılan yasağı hatırlattı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tebligat: Ekrem İmamoğlu fotoğrafları 7 gün içinde kaldırılacak

Bayar, polisin tebligatı önce Gürsel Tekin'in ekibine ilettiğini, ardından Tekin'in "Binanın yetkisi CHP yönetiminde" diyerek CHP'nin İstanbul yönetimini işaret ettiğini söyledi. Bayar, daha sonra tebligatın YSK'nın CHP İstanbul İl Başkanı oalrak kabul ettiği Özgür Çelik’in çalışma ofisine teslim edildiğini ve buna göre İmamoğlu afişlerinin 7 gün içinde kaldırılma kararının tebliği edildiğini anlattı.

EROL TEMURCİ: İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİĞİM İÇİN EVİM KURŞUNLANDI

Ekrem İmamoğlu afişleriyle ilgili söz konusu başvuruyı yapan 40 yıllık CHP’li olduğunu söyleyen Erol Temurci, partinin İl Başkanlığı binasının önünde yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu eleştirdikten sonra evinin kurşunlandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Biz hırsıza hırsız dedik, Ekrem İmamoğlu casusluktan yargılanan, rant düzeni kurmuş bir kişi. Bizler bunlara her daim karşı geldik."

Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu serbest bırakıldı
TBMM İdare Amiri Hasan Turan: Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Akın Gürlek'le tokalaşarak tebrik etti
