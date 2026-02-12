Mersin, Muğla, Erzurum, Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat valilik açıklamaları gündemde

Mersin, Muğla, Erzurum, Ağrı'da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Erzurum ve Ağrı'da 13 Şubat 2026 Cuma günü kar yağışları devam edecek. Mersin'de ise çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde fırtına ve yoğun yağış nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler tarafından Mersin, Muğla, Erzurum, Ağrı'da 13 Şubat okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 13 ŞUBAT?

Mersin Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yarın sabah ilk saatlerden itibaren aralıklarla kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Mersin'de okulların tatil olacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

MUĞLA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 13 ŞUBAT?

Muğla'da bugün Bodrum ve Milas ilçelerinde okullar tatil edilmişti. Muğla Valiliği taraıfnnda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağışın beklendiği duyuruldu. Muğla genelinde okulların tatil edildiğine dair ise bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak incelemelerin sonucunda bir açıklama yapılmazsa eğitim öğretime 13 Şubat Cuma günü devam edilecek.

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 13 ŞUBAT?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafındna açıklanan bilgilere göre Erzurum'da devam eden karla karışık yağmur, 13 Şubat Cuma günü de sürecek. Hava sıcaklıklarının ise 0 ila 5 derece arasında olması bekleniyor. Erzurum Valiliği tarafından yarın il genelinde okulların tatil edileceğine dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı. MGM tarafından Erzurum için paylaşılan saatlik hava durumu tahmin raporu ise şöyle:

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 13 ŞUBAT?

Ağrı'da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların tatil edileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak olan değerlendirmeler neticesinde okulların tatil edilme durumu belli olacak. Ağrı Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmazsa okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise kar yağışı Ağrı'da gece yarısından itibaren başlayacak. Gün boyunca devam edecek olan kar yağışı 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 18.00'de sona erecek.