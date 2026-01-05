Tramvaydan inen yayalara çarpıp kaçtı! Çok sayıda can kaybı var

Eskişehir'de hız aşımı yapan bir araç şoförü kontrolü kaybederek tramvaydan inen yayaları ezdi. İsminin M.D. olduğu belirtilen şoför aracı da 1 kilometre ötede bırakarak kayıplara karıştı. Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'ndaki kazada 3 kişi metrelerce savrularak hayatını kaybetti.

ARACI BIRAKIP KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yayaların hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazaya karışan otomobil ise, olayın gerçekleştiği yerden 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Berkay Akçeşme isimli vatandaş yaşananları "Biz sadece kaçan aracı gördük. Buraya geldiğimizde de ortalık karışmıştı, cesetler vardı. Tramvaydan inenlere vurmuş, 3 ölü var ama yaralı yok. Araba çok süratliymiş, aşağıya kadar sürüklemiş" dedi.



Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İsmi M.D. olduğu iddia edilen sürücünün ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

5 GÜN SONRA ASKERE GİDECEKTİ

Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Eren Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı olay yerinde hayatını kaybetti. Eren Akyol'un 5 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Samiye Saygı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hizmetli olarak çalıştığı bilgisi edinildi. Hayatını kaybeden yayaların cenazeleri, otopsileri için hastane morguna kaldırıldı.