Esed dönemi güçleri PKK/YPG kontrolündeki bölgeye geçerken yakalandılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Halep'in doğusunda devrik rejime bağlı 8 kişi tespit edildi. Suriye Ordusu Esed bağlantılı bu kişilerin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere kaçmaya çalıştığını açıkladı.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nin, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamasında, ordunun Halep'in doğusundaki Deyr Hafir yakınlarında yürüttüğü operasyon sırasında, devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ifade edildi.