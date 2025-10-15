Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer yatırım sürecek

Son dakika haberi: Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik toplantıda iç ve dış politikadaki önemli gelişmeler ve gündemdeki kritik başlıklar ele alındı. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer yatırım sürecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 19:31

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısında, "Terörsüz Türkiye" kapsamında Türkiye'nin iç ve dış meseleleri ele alındı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de, Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yürütmede Kabine üyelerimiz ve bürokratlarımızla ülkemizin sorunlarına çözüm yolları geliştiriyoruz. Adaletin tecellisi için gayret gösteriyoruz. Devletin bütün organları mesuliyet sahası içerisinde görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. 4 Ekim tarihi bizim için bir başka önemli ve kritik gün oldu. İsrail'in işgal ve soykırımına tepki olarak yola çıkan Sumud Filosu'na güçlü destek verdik.

"NÜKLEER YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

4 ülkeyle doğal gaz ithalat ve ihracatımız var. Akkuyu Nükleer Santarli'nde ilk elektriği çok yakın zamanda üreteceğiz. Akkuyu dışında başka projelerimiz de bulunuyor. Nükleer yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır.

Özellikle nadir toprak elementi birçok alanda önemli rol oynuyor. Eskişehir'de sahalarda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementi başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır.

17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri olmak istiyoruz. Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Milletim bize güvensin Allah'ın iziyle biz bu güveni boşa çıkartmayacağız. Türkiye dış politikasındaki barıştan adaletten aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu oluyor. Batı'yı takip eden değil Batı'nın takip ettiği örnek aldığı bir konumdayız."

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

Ayrıntılar hazırlanıyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara net uyarı! 'Toleransımız yoktur'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.