Son dakika | Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer yatırım sürecek

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısında, "Terörsüz Türkiye" kapsamında Türkiye'nin iç ve dış meseleleri ele alındı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de, Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yürütmede Kabine üyelerimiz ve bürokratlarımızla ülkemizin sorunlarına çözüm yolları geliştiriyoruz. Adaletin tecellisi için gayret gösteriyoruz. Devletin bütün organları mesuliyet sahası içerisinde görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. 4 Ekim tarihi bizim için bir başka önemli ve kritik gün oldu. İsrail'in işgal ve soykırımına tepki olarak yola çıkan Sumud Filosu'na güçlü destek verdik.

"NÜKLEER YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

4 ülkeyle doğal gaz ithalat ve ihracatımız var. Akkuyu Nükleer Santarli'nde ilk elektriği çok yakın zamanda üreteceğiz. Akkuyu dışında başka projelerimiz de bulunuyor. Nükleer yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır.

Özellikle nadir toprak elementi birçok alanda önemli rol oynuyor. Eskişehir'de sahalarda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementi başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır.

17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri olmak istiyoruz. Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Milletim bize güvensin Allah'ın iziyle biz bu güveni boşa çıkartmayacağız. Türkiye dış politikasındaki barıştan adaletten aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu oluyor. Batı'yı takip eden değil Batı'nın takip ettiği örnek aldığı bir konumdayız."

