TGRT Haber
Editor
 Banu İriç

Türkiye ile müzakereye hazır! Eurofighter'da Almanya yeşil ışık yaktı

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebinde kapı aralandı. Berlin yönetimi "müzakerelere hazırız" mesajı verirken bu hafta merakla beklenen görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

IHA
15.10.2025
15.10.2025
'nın 'ye satışı konusunda hazır olduğu iddia edilerek, Almanya Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geleceği ifade edildi.

Türkiye ile müzakereye hazır! Eurofighter'da Almanya yeşil ışık yaktı

ALMANYA'DAN MÜZAKEREYE YEŞİL IŞIK


Türkiye ve Almanya, Eurofighter savaş uçağı alımını görüşeceği iddia edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırılan haberlerde, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakereye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Türkiye ile müzakereye hazır! Eurofighter'da Almanya yeşil ışık yaktı

"TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Sözcünün, "Almanya hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda talebine olumlu yanıt verdi. Bu uçaklar çerçevesi içinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" dediği belirtilen haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geleceği öne sürüldü.

ÖN TALEBE OLAY ÇIKMIŞTI

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Der Spiegel dergisinin Federal Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığına ilişkin habere değinerek, "Alman hükümetinin sanayiden gelen bir ön talebe olumlu cevap verdiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ile müzakereye hazır! Eurofighter'da Almanya yeşil ışık yaktı
#Türkiye
#Almanya
#dışişleri bakanı
#savaş uçağı
#nato
#eurofighter
#Müzakere
#Gündem
