Savunma Teknolojileri
14°
 Banu İriç

ALTAY Tankı Projesi'nde ilk teslimat tarihi belli oldu

Türk savunma sanayisinde sahadaki en modern tanklardan biri olan gurur projelerinden ALTAY Tankı için taslimat tarihi belli oluyor. Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilen tank törenle 28 Ekim'de TSK'ya teslim edilecek.

12.10.2025
12.10.2025
Türk Silahlı Kuvvetlerinin heyecanla beklenen ALTAY Tankı Projesi ilk teslimatı 28 Ekim'de yapılacak .Kahramankazan'da kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılış töreninde seri üretime geçen tankların teslimatı da yapılacak.

ALTAY Tankı Projesi'nde ilk teslimat tarihi belli oldu

250 TANK KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA KAZANDIRILACAK

İthal güç grubuyla başlayan seri üretim süreci, yerli BATU Güç Grubu ile devam edecek. Proje kapsamında 85 T1, 165 T2 konfigürasyonunda olmak üzere 250 tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.

ALTAY Tankı prototipleri üzerinde ihracat lisansı engeli sebebiyle yapılan yerlileştirme ve kazandırılan ilave yetenekler sonrasında çok daha üstün yeteneklere sahip "YENİ ALTAY" tankı ortaya çıktı.

ALTAY Tankı Projesi'nde ilk teslimat tarihi belli oldu

YETENEKLERİ GELİŞTİRİLDİ

ALTAY Tankı'na kazandırılan yetenekler arasında aktif koruma sistemi, yeni güç grubu, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, yerlileştirilen sistemler (hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop, rotor gibi) yer alıyor.

Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı ALTAY, yakın coğrafyada son dönemde yaşanan muharebe deneyimlerinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen yeni koruma konseptine göre yeniden tasarlandı ve ALTAY T1 konfigürasyonuna yükseltildi.

ALTAY Tankı Projesi'nde ilk teslimat tarihi belli oldu

ALTAY T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditler dikkate alınarak geliştirilmiş pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan çepeçevre zırh koruması ile güçlü bir korumaya sahip olacak.

Muharebe sahasının en güçlü tank tehditlerine ve en gelişmiş güdümlü anti-tank füzelerine karşı etkin pasif zırh korumasının yanında, özellikle RPG tehditlerine karşı yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh ile tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelerine karşı 360 derece koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi de ALTAY T1 Ana Muharebe Tankı'na entegre edilerek tüm koruma sistemi güncellendi.

ALTAY Tankı Projesi'nde ilk teslimat tarihi belli oldu

ALTAY T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak.

Modern muharebe koşullarında önemli görevler üstlenecek ALTAY, yüksek teknoloji silah sistemleri sayesinde sağlayacağı üstün ateş gücünü, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile en yüksek isabet oranlarıyla son kullanıcıların hizmetine sunacak. Mürettebatın korunması, yeni nesil hibrit koruma sistemleriyle sağlanacak. Bu sayede manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.

BMC tarafından güç grubu dahil yenilenen ve yerlileştirilen sistemleriyle ALTAY Ana Muharebe Tankı, seri üretim testleri için 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Seri üretim, tankın ilave yetenekler kazanacağı T2 konfigürasyonuyla devam edecek.

