Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

En çok tankı olan ordular belli oldu! Listede Türkiye de yer aldı

Modern savaşlarda dronlar ve hipersonik füzeler öne çıksa da, bir ordunun gerçek gücü hala tank sayısıyla ölçülüyor. Global Firepower'ın 2025 verilerine göre, Çin'in devasa filosu zirvede yer alırken, Türkiye de tank envanteriyle dünyanın en güçlü 10 ordusu arasına girdi. İşte kara savaşlarının bu zırhlı devlerini elinde tutan ülkeler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En çok tankı olan ordular belli oldu! Listede Türkiye de yer aldı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 11:18

Tanklar, I. Dünya Savaşı'ndan bu yana kara muharebesinin en belirleyici ve en korkutucu unsuru olmuştur. Sahip oldukları ateş gücü, zırh koruması ve hareket kabiliyeti sayesinde tanklar, bir ordunun taarruz gücünün ve savunma derinliğinin somut bir göstergesidir. 2025 yılı verileri, dünya genelinde en çok tanka sahip ülkeleri listelerken, bu envanterlerin askeri doktrinler ve bölgesel tehditlerle nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Listedeki ülkelerin çoğu, ya büyük askeri güçler ya da yoğun bölgesel çatışma riskine sahip ülkelerdir.

En çok tankı olan ordular belli oldu! Listede Türkiye de yer aldı

TANKLAR NEDEN HALA KARA SAVAŞLARININ BEL KEMİĞİ?

Tanklar, modern savaşta hala vazgeçilmezdir. Bunun nedenleri şunlardır:

Şok Gücü ve Caydırıcılık: Tanklar, düşman hatlarını yarma ve düşman morali üzerinde yıkıcı bir şok etkisi yaratma kabiliyetine sahiptir. Bu, tankları caydırıcılığın temel unsurlarından biri yapar.

Koruma ve Ateş Gücü: Gelişmiş zırh sistemleri, tank personeline yüksek düzeyde koruma sağlar. Büyük kalibreli top sistemleri ise hedefleri uzak mesafeden imha etme yeteneği sunar.

Entegre Muharebe: Tanklar, piyade, topçu ve hava desteği ile birlikte "birleşik silahlar" (combined arms) doktrininin merkezinde yer alır. Bir bölgeyi savunma veya ele geçirmede tankların varlığı kritiktir.

En çok tankı olan ordular belli oldu! Listede Türkiye de yer aldı

EN ÇOK TANKI OLAN 10 ÜLKE (2025)

Global Firepower 2025 verilerine göre, dünyanın en çok tanka sahip 10 ülkesi ve onların envanter büyüklükleri şöyle sıralanıyor:

1. Çin (6.800 Tank): Listenin zirvesinde yer alan Çin, devasa kara ordusunu destekleyen en büyük tank envanterine sahiptir. Çin, Type 99A gibi modern tanklarının yanı sıra eski tanklarını da sürekli modernize ederek kara gücünü pekiştirmektedir.

2. Rusya (5.750 Tank): Rusya, tank sayısı bakımından ikinci sırada yer alsa da, envanterinin büyük bir kısmı döneminden kalma tanklardan oluşmaktadır. Bu tanklar sürekli modernize edilmekte veya depolarda tutulmaktadır. T-90, T-80 ve T-72 gibi tanklar Rus kara gücünün omurgasını oluşturur.

3. Amerika Birleşik Devletleri (4.640 Tank): ABD, M1 Abrams gibi yüksek teknolojili ve güçlü tanklarıyla öne çıkar. ABD, tank sayısını kalite, teknoloji ve küresel konuşlanma kabiliyetiyle birleştirerek en etkili tank filolarından birine sahiptir.

4. Kuzey Kore (4.344 Tank): Kuzey Kore'nin bu kadar üst sıralarda yer alması, ordusunun büyüklüğü ve eski model tanklara dayalı devasa bir envanter politikası izlemesinden kaynaklanmaktadır. Sayısal gücü, teknolojik yetersizliklere rağmen bölgesel bir caydırıcılık unsuru olarak kabul edilir.

5. Hindistan (4.201 Tank): Çin ve Pakistan ile olan bölgesel gerilimler nedeniyle Hindistan, tank envanterine büyük yatırım yapmaktadır. Rus T-90 Bhishma ve yerli üretim Arjun tankları, Hint kara gücünün bel kemiğini oluşturur.

6. Mısır (3.620 Tank): Orta Doğu'nun en büyük askeri güçlerinden biri olan Mısır, ABD yapımı M1A1 Abrams tankları gibi modern ve eski tankları bir arada bulunduran geniş bir tank filosuyla bölgesel askeri dengelerde önemli bir rol oynar.

7. Pakistan (2.627 Tank): Hindistan ile olan uzun süreli rekabet, Pakistan'ı tank envanterini sürekli güncel tutmaya itmiştir. Çin ve Ukrayna'dan tedarik edilen tankların yanı sıra, yerli üretim Al-Khalid tankları da filoda yer alır.

8. Türkiye (2.238 Tank): Türkiye, 2.238 tanklık envanteriyle dünyanın en çok tanka sahip 8. ülkesi konumundadır. Türkiye'nin bu gücü, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olmasının bir göstergesidir. Türkiye, Leopard 2A4 ve modernize edilmiş M60T tanklarını kullanmakta olup, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Altay Ana Muharebe Tankı projesiyle filonun modernizasyonunda önemli bir atılım yapmaktadır.

9. Güney Kore (2.236 Tank): Kuzey Kore tehdidine karşı sürekli yüksek alarm durumunda olan Güney Kore, kendi geliştirdiği K2 Black Panther gibi modern tanklar ve K1A1 gibi gelişmiş tanklarla önemli bir kara gücüne sahiptir.

10. İran (1.713 Tank): İran, T-72 gibi Rus menşeli tankları ve kendi imkanlarıyla geliştirdiği Zülfikar gibi tankları içeren geniş bir envantere sahiptir. Bölgesel güç projeksiyonunda tank filosu önemli bir rol oynamaktadır.

En çok tankı olan ordular belli oldu! Listede Türkiye de yer aldı

TÜRKİYE'NİN TANK GÜCÜ VE MODERNİZASYON HAMLESİ

Türkiye, 2.238 tanklık envanteriyle kara gücünde sadece bölgesel değil, küresel çapta da etkili bir oyuncudur. Türkiye'nin bu gücü, Milli Savunma Sanayii'nin en büyük projelerinden biri olan Altay Ana Muharebe Tankı ile daha da pekişecektir. Altay, modern atış kontrol sistemleri, kompozit zırhı ve gelişmiş sensörleriyle Türk Ordusu'nun kara gücünü niteliksel olarak bir üst seviyeye taşıyacaktır. Mevcut tank filolarının modernizasyonu (örneğin Fırat M60T projesi) da Türkiye'nin kara savaşlarındaki caydırıcılığını artırmaktadır.

En çok tankı olan ordular belli oldu! Listede Türkiye de yer aldı

SADECE SAYI DEĞİL: MODERNİZASYON VE TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ

Tank sayısının yüksek olması, tek başına kara gücünün üstünlüğü anlamına gelmez. Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin envanterindeki tankların bir kısmı eski teknolojiye sahipken, ABD, Güney Kore ve Türkiye'nin tankları modern atış kontrol, zırh ve aviyonik sistemlerle donatılmıştır. Modern savaşlarda, tankın teknolojik üstünlüğü, sayısal üstünlüğün önüne geçebilir. Bu nedenle, Altay gibi yerli projeler, Türkiye'nin savunma stratejisinde kritik öneme sahiptir.

En çok tankı olan ordular belli oldu! Listede Türkiye de yer aldı
ETİKETLER
#soğuk savaş
#zırhlı araç
#Askeri Güç Dengesi
#Tanklar
#Kara Savaşı
#Modern Savaş
#Ateş Gücü
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.