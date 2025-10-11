En çok tankı olan ordular belli oldu! Listede Türkiye de yer aldı

Tanklar, I. Dünya Savaşı'ndan bu yana kara muharebesinin en belirleyici ve en korkutucu unsuru olmuştur. Sahip oldukları ateş gücü, zırh koruması ve hareket kabiliyeti sayesinde tanklar, bir ordunun taarruz gücünün ve savunma derinliğinin somut bir göstergesidir. 2025 yılı verileri, dünya genelinde en çok tanka sahip ülkeleri listelerken, bu envanterlerin askeri doktrinler ve bölgesel tehditlerle nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Listedeki ülkelerin çoğu, ya büyük askeri güçler ya da yoğun bölgesel çatışma riskine sahip ülkelerdir.

TANKLAR NEDEN HALA KARA SAVAŞLARININ BEL KEMİĞİ?

Tanklar, modern savaşta hala vazgeçilmezdir. Bunun nedenleri şunlardır:

Şok Gücü ve Caydırıcılık: Tanklar, düşman hatlarını yarma ve düşman morali üzerinde yıkıcı bir şok etkisi yaratma kabiliyetine sahiptir. Bu, tankları caydırıcılığın temel unsurlarından biri yapar.

Koruma ve Ateş Gücü: Gelişmiş zırh sistemleri, tank personeline yüksek düzeyde koruma sağlar. Büyük kalibreli top sistemleri ise hedefleri uzak mesafeden imha etme yeteneği sunar.

Entegre Muharebe: Tanklar, piyade, topçu ve hava desteği ile birlikte "birleşik silahlar" (combined arms) doktrininin merkezinde yer alır. Bir bölgeyi savunma veya ele geçirmede tankların varlığı kritiktir.

EN ÇOK TANKI OLAN 10 ÜLKE (2025)

Global Firepower 2025 verilerine göre, dünyanın en çok tanka sahip 10 ülkesi ve onların envanter büyüklükleri şöyle sıralanıyor:

1. Çin (6.800 Tank): Listenin zirvesinde yer alan Çin, devasa kara ordusunu destekleyen en büyük tank envanterine sahiptir. Çin, Type 99A gibi modern tanklarının yanı sıra eski tanklarını da sürekli modernize ederek kara gücünü pekiştirmektedir.

2. Rusya (5.750 Tank): Rusya, tank sayısı bakımından ikinci sırada yer alsa da, envanterinin büyük bir kısmı Soğuk Savaş döneminden kalma tanklardan oluşmaktadır. Bu tanklar sürekli modernize edilmekte veya depolarda tutulmaktadır. T-90, T-80 ve T-72 gibi tanklar Rus kara gücünün omurgasını oluşturur.

3. Amerika Birleşik Devletleri (4.640 Tank): ABD, M1 Abrams gibi yüksek teknolojili ve güçlü tanklarıyla öne çıkar. ABD, tank sayısını kalite, teknoloji ve küresel konuşlanma kabiliyetiyle birleştirerek en etkili tank filolarından birine sahiptir.

4. Kuzey Kore (4.344 Tank): Kuzey Kore'nin bu kadar üst sıralarda yer alması, ordusunun büyüklüğü ve eski model tanklara dayalı devasa bir envanter politikası izlemesinden kaynaklanmaktadır. Sayısal gücü, teknolojik yetersizliklere rağmen bölgesel bir caydırıcılık unsuru olarak kabul edilir.

5. Hindistan (4.201 Tank): Çin ve Pakistan ile olan bölgesel gerilimler nedeniyle Hindistan, tank envanterine büyük yatırım yapmaktadır. Rus T-90 Bhishma ve yerli üretim Arjun tankları, Hint kara gücünün bel kemiğini oluşturur.

6. Mısır (3.620 Tank): Orta Doğu'nun en büyük askeri güçlerinden biri olan Mısır, ABD yapımı M1A1 Abrams tankları gibi modern ve eski tankları bir arada bulunduran geniş bir tank filosuyla bölgesel askeri dengelerde önemli bir rol oynar.

7. Pakistan (2.627 Tank): Hindistan ile olan uzun süreli rekabet, Pakistan'ı tank envanterini sürekli güncel tutmaya itmiştir. Çin ve Ukrayna'dan tedarik edilen tankların yanı sıra, yerli üretim Al-Khalid tankları da filoda yer alır.

8. Türkiye (2.238 Tank): Türkiye, 2.238 tanklık envanteriyle dünyanın en çok tanka sahip 8. ülkesi konumundadır. Türkiye'nin bu gücü, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olmasının bir göstergesidir. Türkiye, Leopard 2A4 ve modernize edilmiş M60T tanklarını kullanmakta olup, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Altay Ana Muharebe Tankı projesiyle filonun modernizasyonunda önemli bir atılım yapmaktadır.

9. Güney Kore (2.236 Tank): Kuzey Kore tehdidine karşı sürekli yüksek alarm durumunda olan Güney Kore, kendi geliştirdiği K2 Black Panther gibi modern tanklar ve K1A1 gibi gelişmiş tanklarla önemli bir kara gücüne sahiptir.

10. İran (1.713 Tank): İran, T-72 gibi Rus menşeli tankları ve kendi imkanlarıyla geliştirdiği Zülfikar gibi tankları içeren geniş bir envantere sahiptir. Bölgesel güç projeksiyonunda tank filosu önemli bir rol oynamaktadır.

TÜRKİYE'NİN TANK GÜCÜ VE MODERNİZASYON HAMLESİ

Türkiye, 2.238 tanklık envanteriyle kara gücünde sadece bölgesel değil, küresel çapta da etkili bir oyuncudur. Türkiye'nin bu gücü, Milli Savunma Sanayii'nin en büyük projelerinden biri olan Altay Ana Muharebe Tankı ile daha da pekişecektir. Altay, modern atış kontrol sistemleri, kompozit zırhı ve gelişmiş sensörleriyle Türk Ordusu'nun kara gücünü niteliksel olarak bir üst seviyeye taşıyacaktır. Mevcut tank filolarının modernizasyonu (örneğin Fırat M60T projesi) da Türkiye'nin kara savaşlarındaki caydırıcılığını artırmaktadır.

SADECE SAYI DEĞİL: MODERNİZASYON VE TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ

Tank sayısının yüksek olması, tek başına kara gücünün üstünlüğü anlamına gelmez. Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin envanterindeki tankların bir kısmı eski teknolojiye sahipken, ABD, Güney Kore ve Türkiye'nin tankları modern atış kontrol, zırh ve aviyonik sistemlerle donatılmıştır. Modern savaşlarda, tankın teknolojik üstünlüğü, sayısal üstünlüğün önüne geçebilir. Bu nedenle, Altay gibi yerli projeler, Türkiye'nin savunma stratejisinde kritik öneme sahiptir.