Yalova Sakarya Kocaeli yarın 12 Ocak tatil mi? Valilik açıklamaları peş peşe geldi

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından milyonlarca öğrenci, gözlerini kar tatili duyurularına çevirdi.

Yalova, Sakarya ve Kocaeli’de beklenen kar yağışıyla birlikte, okulların tatil edilip edilmediği konusu da gündeme taşındı.

SAKARYA'DA OKULLAR 12 OCAK TATİL Mİ?

Sakarya’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada, bu gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanmalar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 12 Ocak tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

12 OCAK YALOVA KAR TATİLİ VAR MI?

Hülya Kaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vali Hülya Kaya, X Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"12 Ocak 2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova genelinde resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir.”

YARIN KOCAELİ’DE OKULLAR KAPALI MI?

Kent genelinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, savrulan sac parçaları ve yalıtım malzemeleri park halindeki araçlarda zarara yol açtı, bazı araçlar devrildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde;

“Bir önceki açıklamamızda taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmişti ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artıracağının değerlendirilmesi üzerine, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, ilimiz genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an Kursları dâhil) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.”