Editor
Editor
 Onur Kaya

Gaziantep'te soba faciası! 7 kişilik aile yaşam mücadelesi veriyor

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazı aynı aileden 7 kişiyi zehirledi. Evde baygın bulunan aile bireyleri, kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
07:44
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
08:13

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde soba faciası yaşandı. Vatan Mahallesi'ndeki bir evde gece ısınmak için sobayı yakarak uyuyan aileden sabah saatlerinde haber alınamadı.

TÜM AİLE BAYGIN BULUNDU

Eve giden yakınları korkunç manzarayla karşılaştı. 7 kişilik ailenin tüm üyeleri baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen M.U. ile eşi A.U, çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U. ve Y.U.'yu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gaziantep'te soba faciası! 7 kişilik aile yaşam mücadelesi veriyor

YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR

Hastanede tedavisine başlanan aile üyelerinden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Yaşam
