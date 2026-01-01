Menü Kapat
 Banu İriç

Anne ve iki çocuğu zehirlendi! Son anda ihbar etti, sebebi kahvehane çıktı

Eskişehir'de anne ve 2 çocuğu zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı. Üç çocuk annesi kadının son anda fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Anne ve iki çocuğu zehirlendi! Son anda ihbar etti, sebebi kahvehane çıktı
İhlas Haber Ajansı
01.01.2026
01.01.2026
Eskişehir'de anne ve 2 çocuğu, fenalaşarak hastanelik oldu. İki çocuğuyla evinde oturan kadın yarı baygın halde durumu haber edebildi.

Anne ve iki çocuğu zehirlendi! Son anda ihbar etti, sebebi kahvehane çıktı


YARI BAYGIN HALDE KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEDİ

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Erdoğdu sokakta, doğalgaz kullanılan apartmanın 1. katında yaşayan 3 çocuk annesi Ayten U.D. (40), dairesindeki dumandan dolayı sabah saatlerinde karşı komşusuna durumu bildirdi. Öğleden sonra dumandan rahatsızlanan ve yarı baygın olan kadının komşusu durumu polise bildirdi.

Anne ve iki çocuğu zehirlendi! Son anda ihbar etti, sebebi kahvehane çıktı


İKİ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ZEHİRLENDİ


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dairenin hemen altında bulunan ve sobayla ısınan kıraathanenin bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddia edilen anne Ayten U.D. ile 8 yaşındaki ikiz çocukları M.D. ve A.D., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve iki çocuğu zehirlendi! Son anda ihbar etti, sebebi kahvehane çıktı

ANNENİN DURUMU KISMEN CİDDİ

Çocukların durumunun iyi olduğu, annenin ise durumunun kısmen ciddi olduğu öğrenildi. Anne ve çocuklarının tedavisi devam ediyor.Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

#Yaşam
