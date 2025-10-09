Gazze'de ateşkes sevinci! Anlaşmayı dans ederek kutladılar

Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde ABD'nin sunduğu ateşkes anlaşmasının ilk aşaması onaylandı. Ateşkes haberi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde sevinçle karşılandı.

Sokaklarda bir araya gelen siviller, alkış tutup ateşkesi kutladı. Filistinliler, Nasser Hastanesi'nin önünde yaptığı canlı yayınla ateşkesi duyuran Al-Ghad TV muhabirini de omuzlarında taşıdı.

GÖZLER GIDA VE TIBBİ MALZEMEDE

İsrail'in işgali nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde tüm gözler, gıda ve tıbbi malzemelerin dağıtımının ne zaman başlayacağına çevrildi.