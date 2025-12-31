İstiklal'de insan seli: Kalabalık dronla görüntülendi

Yeni yıla dışarıda girmeye hazırlanan binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, akşam saatlerinden itibaren Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı çevresinde toplandı; caddede oluşan bu devasa kalabalık dron ile havadan görüntülendi. Eğlence mekanlarını ve cadde üzerindeki alanları dolduran vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve trafik ekipleri bölgedeki mesailerine aralıksız devam ederken, kutlamaların huzur içinde geçmesi için stratejik noktalarda denetimler sıkılaştırıldı.