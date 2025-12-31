Menü Kapat
Yaşam
 Nalan Güler Güven

İstanbul'da yılbaşı önlemleri: İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda kuş uçurtulmuyor

Yeni yıl kutlamaları öncesinde İstanbul'un merkezi noktalarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kurulan kontrol noktalarında GBT sorgusu ve üst araması yapılırken, kent 10 bin kamerayla anlık olarak izleniyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 20:19

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla kentin kilit noktalarında kapsamlı bir mesai yürütüyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olan Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

SAHA DENETİMLERİ VE ARAMALAR SÜRÜYOR

İstiklal Caddesi’nin giriş ve çıkış noktalarına bariyerler kuran emniyet güçleri, bölgeye giriş yapan vatandaşları ve turistleri tek tek arıyor. Oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapılırken, şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştiriliyor. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla artan yoğunluğa rağmen denetimler aralıksız devam ediyor.

İstanbul'da yılbaşı önlemleri: İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda kuş uçurtulmuyor

MOBİL MERKEZDEN DİJİTAL TAKİP

Güvenlik çalışmaları sadece sahada değil, dijital ortamda da titizlikle yönetiliyor. Taksim’de konuşlandırılan Mobil Komuta Merkezi üzerinden İstanbul’un genel asayişi takip altına alındı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında şehir genelindeki 10 binden fazla güvenlik kamerası, komuta merkezindeki ekranlardan anlık olarak izlenerek koordinasyon sağlanıyor.

İstanbul'da yılbaşı önlemleri: İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda kuş uçurtulmuyor
