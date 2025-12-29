Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yapmış! DAEŞ üyesi terörist yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, yılbaşı ve Noel etkinliklerini hedef alan saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen bir DEAŞ şüphelisi Ataşehir’de yakalandı.

Yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yapmış! DAEŞ üyesi terörist yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 19:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslar olmak üzere tüm ülkeyi hedef alan eylem çağrıları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yapmış! DAEŞ üyesi terörist yakalandı

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Muhtemel saldırı planlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışma çerçevesinde; hakkında soruşturma başlatılan 1 şüpheliye yönelik 26 Aralık günü saat 06.30’da Ataşehir ilçesinde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; 1 adet Baretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm şarjör, 25 adet fişek, 1 adet tabanca kılıfı, 13 adet bıçak ve çakı, 1 adet teleskopik jop, üzerinde Arapça yazı bulunan 1 adet komando beresi, 1 adet akımölçer, 5 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar ile toplatma, yasaklama ve el koyma kararı bulunan 33 adet örgütsel kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

