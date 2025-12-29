Yalova saldırısında şehit olan polislerin isimleri! 3 polisimiz şehit oldu

Yeni yıl öncesi terör örgütü DEAŞ'ın başta büyükşehirler olmak üzere bazı illerde eş zamanlı terör saldırısı düzenleyeceği istihbaratını alan ekipler, yurt genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştiriyor. Söz konusu operasyonlardan biri de Yalova'da yapıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolunda bulunan bir eve operasyon gerçekleştirdi. Eve girmeye çalışan polislere binadan ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda teröristlerle girilen çatışmada 3 polis memurumuz şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Yalova saldırısında şehit olan polislerin isimleri açıklandı.

YALOVA SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN POLİSLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre Yalova DAEŞ saldırısında polis memurlarımız İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun"

BURSA'DAN DESTEK EKİP SEVK EDİLDİ

Yalova'da gerçekleştirilen operasyona Bursa'dan bölgeye özel hareket ekipleri destek için yönlendirildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri eşliğinde operasyonu sürdürdü. Operasyonun olduğu bölgeye geçiş Elmalık köyü yolunda polis ekiplerince kapatıldı. Ekipler sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirirken, 5 okulda ise eğitime bugün ara verildi. Operasyon kapsamında doğal gaz ve elektrik kesintilerinin de bölgede yaşandığı öğrenildi.