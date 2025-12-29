Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Yalova'da DEAŞ saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' sözleri!

Yalova'daki hain DEAŞ saldırısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama yaptı. Bahçeli "Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir" mesajı verdi. İşte detaylar...

Yalova'da DEAŞ saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' sözleri!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.12.2025
14:51
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
15:03

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada üç polis memuru şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan şehit haberinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

Yalova'da DEAŞ saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' sözleri!

"İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI"

Açıklamasında "terörsüz Türkiye" vurgusu yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "“Terörsüz Türkiye” hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova’da sahnelenmiştir. DEAŞ’lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum.

Yalova'da DEAŞ saldırısı sonrası Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' sözleri!

"TERÖR MUSİBETİNİN KÖKÜ HER CİHETTEN KAZINACAKTIR"

Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. “Terörsüz Türkiye” hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ’ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır."

https://x.com/dbdevletbahceli/status/2005605454634750431?s=20

Adıyaman'da 500 bin konut projesi kura çekimleri gerçekleşti! Listeler belli oldu
#Gündem
TGRT Haber
