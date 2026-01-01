Kar kütlesini taşıyamayan çatı araçların üzerine böyle çöktü

Kategoriler
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte çevre beyaza bürünürken Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi’nde bulunan zeytinyağı fabrikasının çatısı kar kütlesini taşıyamayarak çöktü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çatı, park halindeki; traktör, kamyonet ve hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olayda yaralanma yaşanmazken, hafif ticari aracın camı zarar gördü.