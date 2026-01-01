Altın çok sert düştü! Yılın ilk gününde altında son durum: İşte 1 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın piyasasındaki hareketlilik yılın ilk gününde de devam ediyor. Dün beklenmedik bir grafik çizerek düşüşe geçen altın değer kaybetti. 6 bin 200 seviyesine kadar yükselen gram altın aniden 6 bin liranın altına düştü. Yeni yılın ilk gününde ise toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.960,0370
Satış: 5.960,7960
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.314,61
Satış: 4.315,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.536,6100
Satış: 9.746,5100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.144,2400
Satış: 38.864,3900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.534,00
Satış: 40.312,00