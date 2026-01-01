Altın çok sert düştü! Yılın ilk gününde altında son durum: İşte 1 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik yılın ilk gününde de devam ediyor. Dün beklenmedik bir grafik çizerek düşüşe geçen altın değer kaybetti. 6 bin 200 seviyesine kadar yükselen gram altın aniden 6 bin liranın altına düştü. Yeni yılın ilk gününde ise toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları...